La Policía Judicial investiga el robo de un establecimiento de ultramarinos en el casco antiguo de Lorca. Los ladrones se adentraban en la tienda después de forzar la cerradura de una puerta lateral y se llevaban las monedas del cambio que había en la caja registradora.

Los hechos, se cree pudieron ocurrir de madrugada y con tal sigilo que ni siquiera los vecinos del edificio se percataban de lo que estaba ocurriendo. “He salido a la calle para ir a trabajar y al doblar la esquina he visto que la puerta de la tienda estaba abierta y que la cerradura mostraba signos aparentes de haber sido forzada. No me he querido adentrar por si pudiera haber todavía alguien en el interior y he llamado a la policía”, aseguraba en declaraciones a La Opinión la vecina que descubría el robo a primera hora de esta mañana.

Unos minutos después llegaba la hermana de la dueña del establecimiento que esperaba a las puertas del mismo a la policía. En compañía de la propietaria los agentes entraban en la tienda. “Estaba todo revuelto. Las neveras abiertas y muchos productos tirados por el suelo”, afirmaba la dueña del establecimiento que se mostraba muy nerviosa.

La caja registradora estaba abierta y el cajetín de las monedas a varios metros vacío. “Se han llevado el cambio que había. Parece que no les ha gustado demasiado que no hubiese más dinero y antes de marcharse lo han tirado todo por el suelo”, contaba.

El establecimiento cuenta con una alarma que no habría sonado, lo que preocupaba a esta comerciante. “No entendemos por qué no se ha disparado. Contamos con sensores de movimiento que tendrían que haber hecho saltar la alarma”. La Policía Judicial tomaba las huellas de la puerta y de la caja registradora mientras la propietaria recordaba que a comienzos de año sufrían un robo similar.

Entonces, relataba, los ladrones rompieron de madrugada con un objeto contundente de seis golpes el doble cristal de la misma puerta. El establecimiento de comida africana cuenta con dos puertas. La principal, en la calle Alfonso X el Sabio, y otra lateral, por la que se adentraban los ladrones, en la calle Echegaray.

Pero este no es el único suceso que se registraba en la zona en los últimos días. El almacén del restaurante Casa Roberto, situado en la misma calle a pocos metros, también era robado hace apenas unos días. Los ladrones forzaban la puerta y se llevaban botellas de vino y productos delicatesen de sus neveras. Y de balcones cercanos desaparecían las luces de Navidad. La Policía Local, anunciaba el edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, intensificará la vigilancia en la zona.