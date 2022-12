Los bares y restaurantes del municipio viven el que es, probablemente, el mejor fin de semana de todo el año. La hostelería colgaba el cartel de ‘completo’ no solo este sábado y domingo, sino que desde el jueves está trabajando a pleno rendimiento por las habituales cenas de empresa, amigos y familia, que vuelven a celebrarse. «La gente tiene ganas de salir, de disfrutar, de reunirse… de volver a la normalidad. Este año, ya sin restricciones está siendo muy bueno y este fin de semana, el previo a la Navidad, está al completo. No queda ninguna reserva, ninguna mesa libre en los restaurantes de la ciudad, pero también en los de la periferia y las pedanías», afirmaba en declaraciones a La Opinión el presidente de la Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca, Hostelor, Jesús Abellaneda.

Este fin de semana es el único que queda fuera de las fechas claves de la Navidad, Nochebuena y Nochevieja, por lo que se han concentrado prácticamente todas las celebraciones de empresa, familia y amigos. «Nos ha perjudicado que este año la Nochebuena y Nochevieja caigan en fin de semana, porque tenemos menos fechas. Este viernes, sábado y domingo está todo lleno. Y el de Nochebuena y Nochevieja también están llenos», reconocía el presidente de Hostelor.

En cuanto a los cotillones para Nochevieja, admitía que les alegraba que haya una amplia oferta: «Se vuelve a recuperar la tradicional cena de Nochevieja de forma privada en los restaurantes. Hay más de una treintena de ofertas diferentes entre ocio nocturno, restauración y salones de celebraciones que van a abrir esas noches para disfrutar de la gastronomía, del ocio, de la música y de la salida y entrada de año de 2022 a 2023».

Los hosteleros han solicitado al Ayuntamiento que para el ‘tardeo’ de Nochebuena y Nochevieja se cierren dos calles principales del casco antiguo de la ciudad. «Son muchas las solicitudes que hemos hecho al Consistorio. Estamos muy agradecidos porque han entendido nuestras peticiones y las han aprobado. Es importante porque no solo estamos hablando de cortar calles, sino de ampliación de terrazas y de horario. Estas decisiones no solo ayudan a la hostelería, sino también al comercio», destacaba.

Insistía en que esas ampliaciones posibilitarán no solo atender a los lorquinos, sino también a la gente que estos días visita la ciudad y a los que vuelven a su tierra para pasar estas jornadas de fiesta. «Nos permite atender a todos en estos días en que el flujo de clientes aumenta. Es dar buena imagen, ya que la falta de espacio generaría precisamente lo contrario, un mal servicio. No podemos permitir que se vayan clientes porque no han podido ser atendidos como se merecen».

Esta Navidad, recalcaba, está siendo la de los «reencuentros». Muchas familias han vuelto a reunirse, pero también compañeros de trabajo y amigos. «El año pasado seguíamos en un momento crítico, por lo que no se pudieron llevar a cabo esos reencuentros como hubiéramos querido. Esta Navidad la gente se ha vuelto a reunir, a compartir… Se está notando un incremento importante, aunque vuelvo a repetir que nos ha perjudicado que los días claves se sitúen en fin de semana».