La Virgen de las Huertas del Belén Monumental Municipal de Lorca era robada este miércoles. La pequeña talla de piedra, que se mostraba en una hornacina del recreado Santuario Patronal, desaparecía del nacimiento que ocupaba estos días la zona central del patio porticado del Palacio de Guevara. “No sabemos quién se la ha podido llevar. Únicamente que cuando examinamos el belén nos dimos cuenta de que faltaba la escultura”, afirmaba en declaraciones a La Opinión el presidente de la Asociación Belenista de Lorca, Manuel Miñarro Sevilla.

Miembros de la organización montan cada año el belén y durante los días en que permanece abierto suelen custodiarlo en compañía del conserje del palacio. “Es difícil percatarse de quién pudo ser, porque desde el lugar donde nos solemos situar no se ve todo el belén y, concretamente esa zona queda lo más lejos posible de la vista”, aseguraba el presidente de los Belenistas.

La escultura, de pequeñas dimensiones y labrada en piedra, había sido realizada por uno de los integrantes de la organización. “Ha sido sustituida por otra de dimensiones mayores para no dejar la hornacina vacía”, explicaba Miñarro. Los que se llevaron la imagen de la Virgen tuvieron que salvar la cuerda que impide la cercanía con la maqueta. Y avanzar con el brazo para llegar hasta la hornacina. Como curiosidad el presidente de los Belenistas relataba que la imagen había sido pegada con silicona a la hornacina para evitar que pudiera moverse, por lo que, literalmente, tuvo que ser arrancada del lugar que ocupaba.

Este no es el primer robo que sufren los Belenistas, ya que el pasado año en su Museo del Belén, en la ermita de San Roque, se llevaron la hucha con los donativos de los visitantes. “En un descuido de la persona encargada de mostrar los distintos espacios, alguien se llevó una pequeña cajita donde los visitantes van dejando sus donativos en agradecimiento por visitar el Museo, que no cobra entrada. No había mucho dinero, pero cualquier aportación nos ayuda a seguir en nuestra labor de difundir el arte del belén”, concluía Manuel Sevilla.