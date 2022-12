La toma de aguas del río Guadalentín para aliviar el cauce principal se hacía antaño a través de una presa de fábrica y tierra con compuertas conocida como la ‘presa de Los Sangradores’, originaria de 1657. Esta sustraía caudales del cauce principal para llevarlos por el canal de Tiata, lo que en realidad era una gran boquera. Pocos la recuerdan, ya que diversas avenidas acabaron con ella y se reconstruyó una y otra vez. Para recordar la última, este domingo los Belenistas la traían a nuestros días en forma de recreación en el Belén Monumental Municipal. ‘Los Sangradores’ vuelven a repartir el agua como lo hacía antaño. A poca distancia el Puente de la Torta permite ‘salvar’ la Rambla de Tiata desde el convento franciscano de las Huertas hasta la ciudad donde se puede contemplar la Fuente del Oro y barracas de la Lorca que se nos fue.

Y entre esa Lorca que ya no podemos ver está ‘la Gloria’ que aparece nuevamente en el balcón principal de la Casa Consistorial. Las pinturas de Cayuela que más tarde recreara Manuel Muñoz Barberán recuerdan las fiestas del Corpus. A las puertas del Santuario Patronal de Santa María la Real de las Huertas se muestra la ‘Feria Chica’. No faltan las típicas casetas con sus ‘pedacicos’ de turrón de patata, yema y cacahuete. En el atrio del convento franciscano, la Patrona en su trono a hombros, mientras un grupo de personajes ataviados con el rigor de la indumentaria de antaño la acompañan en su peregrinar junto a la Cruz del Humilladero.

El Palacete de Huerto Ruano, la iglesia de Santiago y la de San Cristóbal, ocupan un lugar principal. Como también se puede echar la vista atrás para recordar cómo era el antiguo cuartel que ocupaba el espacio donde en estos días está el que fuera centro comarcal de salud. Y la capilla mayor de la ermita de San Roque también cobra vida con la esperanza de lograr su recuperación, una vieja aspiración de los Belenistas que, quién sabe si pronto logrará la respuesta que ansían.

Las puertas del Palacio de Guevara volvían a abrirse -está inmerso en las obras de musealización- para acoger el Belén Municipal, considerado el más monumental de toda la Región de Murcia. Su patio porticado también está presente con una representación de sus arcadas que conforman el mejor escenario para acoger a la Sagrada Familia.

Y junto a un río rebosante de agua huertos repletos de naranjos, limoneros y palmeras. Una veintena de belenistas trabajaban en la recta final del montaje del belén que se lleva a cabo a lo largo de todo el año. El cierre del Palacio de Guevara complicaba su tarea al tener que ultimar el belén en poco más de una semana, lo que les llevaba a marcharse a sus casas algunas noches al filo de la madrugada.

El presidente de los Belenistas, Manuel Sevilla, afirmaba que “este año volvemos a montar el Belén costumbrista, ambientado en la ciudad y la huerta de Lorca que se nos fue”. Recordaba que la asociación “celebra el próximo año su 25 aniversario, coincidiendo con los 800 años del primer Belén del santo de Asís”. Y anunciaba que la asociación “seguirá contribuyendo a que esta tradición en la que conviven devoción, arte y cultura sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2023”.

AL DETALLE Inmuebles recreados Ayuntamiento. Palacete de Huerto Ruano. Convento franciscano patronal. Ermita de San Roque. Iglesia de San Cristóbal. Iglesia de Santiago. Antiguo cuartel del casco antiguo. Infraestructuras Presa de ‘Los Sangradores’. Puente de la Torta. Fuente del Oro. Arcadas del patio del Palacio de Guevara. Tradiciones Ambientación de la Feria Chica. ‘La Gloria’ de vísperas del Corpus. Figuras 300 imágenes y animales. 50 con indumentaria de antaño. Vegetación 84 palmeras. 200 chumberas. 10 cajas de musgo. 2 cipreses. 6 pinos. Otros Cinco relojes en hora.

El montaje del belén lo dirigía el que fuera presidente de los Belenistas hace algunos años, José Carlos Gómez Fernández, que señalaba que este año “destaca por su vistosidad la gran reproducción de los destruidos ‘Sangradores’, presa integrante en el Boquerón de Tiata, la mayor del Sureste ibérico en su momento, todo un ingenio hidráulico construido para repartir el agua en nuestra siempre tierra seca, como la Palestina de tiempos de Jesús con la que compartimos chumberas, naranjos, limoneros y palmeras”.

Y coronando el cerro de Altamira “se sitúa la ermita de San Roque, sede del Museo del Belén, único en la Región de estas características y, sin duda, el espacio sacro en uso más antiguo de Lorca cuya capilla mayor destruida en 1927 y reivindicada su reconstrucción por nuestra asociación, podemos ver en su estado primitivo”.

El alcalde, Diego José Mateos, le contestaba que “cojo el guante para atender vuestra reivindicación. Me consta que esa ampliación de la ermita de San Roque es muy necesaria para que todas estas ‘joyas’ no tengan que estar guardadas en un almacén y puedan mostrarse”. Se mostraba sorprendido por el Belén de este año. “Es magnífico. Me parece impresionante lo que habéis hecho. El Ayuntamiento es espectacular, como también los colores del Palacete de Huerto Ruano que atraen por su vistosidad. Y la recreación de la ‘Feria Chica’ es sorprendente con las casetas de turrón, la procesión… En cualquier lugar del Belén se encuentra un detalle increíble. Los Sangradores, la iglesia de San Cristóbal, la de Santiago… Mi más sentida enhorabuena por un trabajo único”, recalcaba.

HORARIO DE VISITAS Del domingo, 11 al viernes, 23 De 11 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas. Sábado, 24 De 11 a 13.30 horas. Del domingo, 24 al viernes, 30 De 11 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Sábado, 31 De 11 a 13.30 horas. Domingo, 1 de enero De 17.30 a 20.30 horas. Del lunes, 2 al viernes, 6 de enero De 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Las visitas de los centros escolares se realizarán mediante cita previa en el teléfono 661 83 49 38.

El patio porticado del Palacio de Guevara estaba durante la inauguración abarrotado de público que no cesaba de fotografiar cada uno de los detalles de la maqueta. Como es tradicional la Peña La Jarapa, del barrio de San Cristóbal, ponía la música a la celebración con la que arranca oficialmente la Navidad en la ciudad.