Al acto, en la Alameda de la Constitución, acudía el alcalde; el vicealcalde, Francisco Morales; miembros de la Corporación Municipal –a excepción del Grupo Municipal del Partido Popular y del Grupo Municipal Vox-; representantes de asociaciones y entidades del municipio; y un grupo de alumnos del Colegio Alfonso X que leían distintos artículos de la Constitución.

“Hoy conmemoramos un día muy importante para todos los españoles y españolas como es el Día de la Constitución. El documento de todos, un documento en el que todos tenemos cabida, en el que todos estamos representados y donde todos podemos expresar nuestras ideas y nuestras opiniones”, afirmaba el alcalde.

Y detallaba que “la Carta Magna es el marco jurídico que nos ha dado la mayor etapa democrática, de paz y convivencia en la historia de España y mañana, 6 de diciembre, se cumplirá 44 años desde su masiva aprobación y cimentación por medio del consenso”.

Añadía que todos defendemos la Constitución, todos defendemos que, dentro de los límites establecidos, tienen cabida las distintas ideologías y, por ello, desde el Ayuntamiento, queremos hacer este pequeño acto de reconocimiento y homenaje en un día de celebración para todos los españoles”.

“No vamos a participar en paripés”

El presidente del Partido Popular y portavoz del Grupo Municipal del PP, Fulgencio Gil, afirmaba que “hemos decidido no asistir este lunes al acto de la Constitución que organiza el actual equipo de Gobierno del PSOE leyendo artículos de la misma, porque estamos hartos de la hipocresía de quienes el pasado miércoles en Pleno votaban en contra de mantener los delitos de sedición o malversación, dejando indefensa la Constitución y debilitando las instituciones del Estado, o propician el cierre del Trasvase vulnerando la solidaridad entre las regiones de España, pero luego organizan actos de postureo leyendo artículos en los que no creen. Nos negamos a blanquear con nuestra presencia y participación actuaciones de este tipo y en señal de protesta no vamos a participar en paripés”. Los socialistas contestaban que “la ausencia del PP al acto de la Constitución es un desprecio al espíritu constitucional, a Lorca y a los participantes de este evento de conmemoración”. El Grupo Municipal Socialista consideraba que “es muy grave que este desprecio lo haga un partido de Gobierno y un portavoz que llegó a ser alcalde de Lorca” y lamentaba que el PP “haya perdido el rumbo completamente y esté a la deriva convirtiéndose en la marca blanca de Vox”, señalaba la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero.