La estación de autobuses de Lorca está siendo remodelada. Las obras pretenden acabar con las goteras que se producen en los andenes cada vez que llueve. La infraestructura, en pleno centro de la ciudad y junto a la estación del ferrocarril de Sutullena, se inauguraba en 1990.

«Desde entonces, no se había hecho ni una sola gran actuación de remodelación en, al menos, los últimos quince años, por lo que estos trabajos de renovación son imprescindibles», afirmaba el alcalde, Diego José Mateos, que supervisaba los trabajos junto a la edil de Movilidad y Transporte Público, Irene Jódar; el concejal de Patrimonio, Isidro Abellán; y la directora de la empresa concesionaria, Mavi Rubio.

El alcalde calificaba las obras de «intervención más que necesaria». Los trabajos permitirán la «adecuación y modernización de una infraestructura primordial para las comunicaciones de nuestro municipio y que lorquinos y visitantes merecen tener renovadas y adecuadas a las necesidades actuales».

La intervención se ejecutará por fases. En esta primera se invertirán 48.260 euros. «Los trabajos van a consistir en el arreglo de diferentes espacios del edificio principal, teniendo como prioridad, el arreglo de los baños, una necesidad fundamental y urgente debido al estado que presentan», recalcaba Mateos.

También se arreglará la pérgola exterior que cubre los andenes, «que cuenta con numerosas goteras y que va a ser repintada y arregladas las bajantes y las canaletas en la parte central de recogida de aguas». Otra de las obras que se ejecutarán será la reparación del vallado perimetral y el cambio de la iluminación por un sistema tipo led.

Mateos recordaba que la estación fue inaugurada en el año 1990 y «no se ha hecho ni una sola gran actuación de remodelación en, al menos, los últimos quince años, por lo que estos trabajos de renovación eran imprescindibles».

Las obras de soterramiento del AVE no afectarán a la estación de autobuses, a pesar de su cercanía con las actuales vías. «Parece que no afectará el plan de obras. Si en algún momento se viera afectada por alguna incidencia se coordinaría la solución desde Policía Local con la gerencia de Adif», señalaba el alcalde.

No contará con un acceso directo a la estación soterrada del AVE, «ya que no es necesario por la cercanía que tienen una y otra infraestructura que distan apenas unos metros», contestaba Mateos a preguntas. Como también aseguraba tajante que no se contemplaba un traslado.

«De momento no está previsto llevarla a la periferia. Si fuera necesaria una ampliación y no hubiera una alternativa en la actual ya se vería, pero hay pocos espacios con estas dimensiones y características en el casco urbano», concluía.