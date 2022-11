Un convenio urbanístico de planeamiento sería el causante de la última discrepancia entre populares y socialistas. El presidente del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar, comparecía este jueves para manifestar su “profunda preocupación” por el “efecto dominó” que podría iniciar la primera condena contra el Ayuntamiento por los “convenios urbanísticos de planeamiento”.

Gil Jódar solicitaba una “reunión inmediata” de la Comisión de Urbanismo en la que se puedan analizar “con luz y taquígrafos” los detalles que rodean este caso, que “abriría un nuevo escenario de posibles reclamaciones, obligando a devolver millones de euros”.

Y denunciaba que “Diego José Mateos ocultó deliberadamente que se trata de un convenio incluido en el Plan General, no de los denominados ‘Trampa’, sino uno de los casi 90 contenidos en el planeamiento municipal”. El presidente del PP reiteraba que “Mateos conocía la condena desde julio de 2021, pero no informó a los miembros de la Corporación Municipal”.

El PP se quejaba de haber conocido la condena a través de los medios de comunicación. Fue entonces, argumentaba el líder de populares, cuando conocían que “el Ayuntamiento de lorca había sido condenado mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, a devolver el dinero ingresado por un convenio urbanístico aprobado en el año 2005. De acuerdo con lo que hemos podido comprobar tras acceder al texto de esta sentencia, los lorquinos vamos a tener que pagar el cien por cien del dinero que los promotores adelantaron en su momento al Ayuntamiento, una cantidad aproximada de 547.870 euros”.

Y añadía que “la sentencia también condena al Ayuntamiento al abono de las costas del proceso, 6.000 euros. Y a los intereses de demora acumulados”. Gil Jódar insistía en que “nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que pese a la gravedad y repercusiones que pueden derivarse de este juicio y la posterior sentencia, el actual alcalde no ha informado en ningún momento al resto de grupos de la Corporación Municipal de lo que estaba ocurriendo”.

Este detalle, argumentaba, “no debe pasar desapercibido, especialmente, cuando se da la circunstancia de que el reciente pronunciamiento por el TSJ no les ha cogió ‘por sorpresa’, sino que se deriva de una condena anterior impuesta por el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 5 de Murcia, que fue ocultada por Diego José Mateos a todos los grupos municipales y a los lorquinos en general”.

Recalcaba que este convenio “no pertenece a los del Sidu, sino que es un convenio de planeamiento, incluido en el Plan General de Ordenación Municipal”. Advertía de que no es solo que esta condena judicial “no vaya a cerrar los procesos contra el Ayuntamiento por convenios urbanísticos, sino que puede tener un efecto dominó, porque es la primera vez que el Consistorio es condenado –con sentencia firme- a devolver el dinero de este tipo de convenios urbanísticos. Así, se abre un escenario de máxima preocupación, en el que sobran manipulaciones y medias verdades que se han mostrado como la peor de las mentiras”.

La respuesta socialista no se hacía esperar. “Vamos a convocar en breve la Comisión donde se informará de las novedades sobre convenios urbanísticos y mientras el PP sigue intoxicando mezclando asuntos”, señalaba el edil de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén.

Este significaba que “a diferencia de lo que hacía el PP en el Gobierno donde ni informaban ni convocaban a la oposición, nosotros vamos a convocar como es debido a todos los grupos políticos para informar de las diferentes cuestiones tal y como venimos haciendo para todas las aplicaciones de nuevas ordenanzas, dotando de participación”.

Anunciaba que “nuestro planteamiento lo daremos a conocer primero a los grupos municipales y posteriormente a la opinión pública, teniendo en cuenta que el PP pretende distorsionar, mezclar y generar desconcierto removiendo todo. Mientras que estaban en el Gobierno no daban ninguna facilidad a la oposición ni convocaban las respectivas comisiones, las cuales ahora solicitan una vez que conocen que el Gobierno Municipal va a proceder a reunirnos para generar una falsa polémica”.

El edil de Urbanismo pedía respeto a los tiempos para abordar este tema en su respectiva Comisión, y destacaba que “este gobierno municipal destaca por “su transparencia y su voluntad de dotar de participación y consenso. Lo que no estamos dispuestos es que el PP hoy salga haciendo afirmaciones falsas para distorsionar la realidad y generar una coyuntura agresiva y alejada de lo que se va a debatir realmente”.