La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, Ceclor, recibía este martes la Medalla de Oro de la Ciudad con motivo del 40 aniversario de su constitución. El Pleno celebrado el pasado día 31 de octubre aprobaba por unanimidad el inicio del expediente para la concesión de este reconocimiento y cuyo otorgamiento era ratificado horas antes de la entrega en la celebración de la sesión plenaria extraordinaria. Así lo recordaba el alcalde, Diego José Mateos, durante su intervención y señalaba que se trataba de una distinción “merecidísima” por 40 años de “extraordinarios servicios” a la Ciudad de Lorca impulsando la actividad y el progreso económico y social.

Insistía en que la “actividad de Ceclor ha contribuido a la creación y consolidación de los estándares de calidad de vida que hoy podemos disfrutar en Lorca y la Comarca. Un prolongado período de tiempo en los que Lorca se ha transformado notablemente, ha consolidado un sistema productivo con una fuerte presencia de los tres sectores económicos y ha sorteado crisis económicas y sociales importantes”.

La distinción la recibía el presidente de la Patronal Ceclor, Juan Jódar Bardón, que tenía el detalle de hacerlo en compañía de todos los presidentes de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca desde su constitución allá por el año 1982. Estaban Juan Pérez Gil, Juan Francisco García de Alcaraz Méndez, Pedro Cazorla Parra y Antonio García Díaz, que junto al actual presidente Juan Jódar Bardón, recibían la Medalla de Oro de la Ciudad de Lorca de manos del alcalde, Diego José Mateos.

El Pleno, celebrado horas antes en el Ayuntamiento, también aprobaba la concesión de siete diplomas de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca. Francisco Alonso Sánchez, Paco Alonso, lo hacía tras haber dedicado toda su vida a inmortalizar con su objetivo la realidad de Lorca. “Siempre con la cámara en ristre, Paco Alonso nos ha legado un conjunto de instantáneas que constituyen una verdadera crónica de la vida local. Su labor profesional a lo largo de muchos años ha elevado la consideración del fotoperiodista, porque Paco siempre estaba en el lugar adecuado, en el momento oportuno y con su cámara dispuesta para dejarnos su testimonio gráfico”, aseguraba Mateos.

Y terminaba, “deseando que te impongas en la batalla que estás librando con entereza y valentía demostradas y sigas ofreciendo a Lorca el ojo clínico, inquieto y realista que tus fotografías recogen”. Tras recoger su distinción, Paco Alonso, se emocionaba desde el atril recordando a otro grande del periodismo de la Ciudad, “un maestro”. Así se refería a Antonio Soriano Peñas. Acudía a él, afirmaba, para unificar en su persona “a todos los que habéis trabajado conmigo en estos años. No os voy a nombrar, porque seguro que me olvidaría de alguno y no quiero hacerlo”, concluía.

Los galardonados

Medalla de Oro de la Ciudad Confederación Comarcal de Empresarios de Lorca. Diploma de Servicios Distinguidos Ascensión Pérez-Castejón Abad. Juan Carlos Peñarrubia Agius. Francisco Alonso Sánchez. Pedro Postigo Izquierdo. Andrés Martínez Cachá. Juan Jódar Martínez. Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible.

De Juan Jódar Martínez el alcalde aportaba que su actividad profesional y personal ha dejado “profundas huellas en nuestra ciudad”. Enumeraba que el acceso a los Barrios Altos de nuestra Ciudad y el desdoblamiento de la antigua Carretera Nacional 340 para transformarse en la actual A-7 llevan la firma de Juan Jódar Martínez. Y la creación de la Comunidad de Regantes de Lorca, “que no debemos olvidar que es una Entidad de Derecho Público, tuvo en Juan Jódar Martínez a uno de sus protagonistas, siendo el primer presidente de lo que se conocía hasta entonces como Sindicato de Riegos”.

Asimismo, con la llegada a Lorca de los caudales del Tajo, “tuvo que dar la batalla para conseguir que el acueducto se prolongara hasta Lorca. Otra pica en Flandes puesta por Juan Jódar Martínez tiene lugar en el polígono de Saprelorca, siendo él uno de sus principales impulsores. Merecido, por tanto, este Diploma de Servicios Distinguidos a la Ciudad”, argumentaba Mateos.

Andrés Martínez Cachá también recibía Diploma de Servicios Distinguidos a la Ciudad de Lorca “por todos los méritos que concurren en él a lo largo de su dilatada trayectoria profesional”. Médico por encima de cualquier otra cosa, “ha dedicado todos sus esfuerzos vitales en la mejora y calidad de los servicios sanitarios. Ha ejercido la medicina desde la consulta y desde los despachos como gestor, llegando a ser gerente del Servicio Murciano de Salud”.

Durante el mes de agosto de este caluroso verano que hemos padecido, continuaba el alcalde, nos llegó la desgraciada noticia del fallecimiento de Juan Carlos Peñarrubia Agius. “Su partida ha sido una notable e irreparable pérdida, porque con él se nos iba una parte importante de la reciente historia local de Lorca. Se nos marchaba de manera callada el abogado, el procesionista, el decano del colegio de Abogados, el penalista, el presidente del Paso Azul, el impulsor de algunos de los mejores bordados que hayan salido un bastidor, el concejal que fue de nuestro Ayuntamiento, el padre, esposo, abuelo, hermano…”.

El Diploma de Servicios Distinguidos de Juan Carlos Peñarrubia Agius lo recibía de manos del alcalde su hijo mayor, Juan Carlos Peñarrubia Blanch, que aseguraba lo hacía en nombre suyo y de sus tres hermanos. Y agradecía especialmente la intermediación del decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón, para que se le concediese la distinción, a título póstumo, a Juan Carlos Peñarrubia Agius.

La actividad cultural que promovió Ascensión Pérez Castejón Abad también la llevaba al escenario a recibir Diploma de Servicios Distinguidos. De ella, el alcalde ensalzaba que esta maestra de profesión y psicología de formación, ejerció la docencia desde que regresó de Colombia dejando una profunda huella en los alumnos que recibían sus enseñanzas. “Toda una vida dedicada profesionalmente a formar a los más pequeños de la sociedad y toda una vida dedicada a la cultura en sus múltiples disciplinas”.

Música, pintura y literatura conforman una tríada de aficiones que ha cultivado a lo largo de distintos períodos. “Ha sido un pilar importante para ensalzar la figura del poeta lorquino Eliodoro Puche”, añadía Mateos.

De Pedro Postigo Izquierdo el alcalde señalaba que se trata de una persona de una talla intelectual incuestionable, “ha dedicado gran parte de su vida a hacer de Lorca una ciudad con un enorme desarrollo de las actividades culturales, auspiciando proyectos, actividades e iniciativas que supusieron un hito en nuestra ciudad y que se mantuvieron en el tiempo”.

Reseñaba que es un apasionado de la Semana Santa, en general, y de la Semana Santa lorquina, en particular. “A él, le debemos la creación e institucionalización del Pregón de Semana Santa. Él fue quien ideó el acto como antesala de la semana más pasional, como pórtico de la mejor Semana Santa del mundo”.

Y recordaba que las Tierras Altas le deben a Pedro Postigo la creación de los Campos Internacionales de Trabajo que realizaron labores arqueológicas en el Cerro de las Viñas de Coy y el proyecto de recuperación del actual Albergue de Casagrande, así como la existencia del Centro Cultural Espín. “Él fue quien dirigió las arduas y prolongadas negociaciones con Carmen Ayala Gabarrón para la cesión del inmueble y los fondos bibliográficos, numismáticos y artísticos que conforman sus colecciones”.

Y la Asociación para la Custodia del Territorio y del Desarrollo Sostenible, Acude, recibía Diploma de Servicio Distinguidos “por sus políticas y actuaciones basadas en la promoción y el desarrollo sostenible del territorio. Acude concibe el territorio como el lugar en el que los distintos ámbitos que en él conviven deben ser partícipes de su gestión a través de herramientas y estrategias que impliquen a todos los actores”.

Agricultores, cazadores, ganaderos, propietarios y conservacionistas “se dan la mano para legar un medio ambiente sostenible y capaz de crear sinergias y oportunidades de desarrollo para los moradores del territorio”, aportaba Mateos, que daba la enhorabuena a su presidenta, Pilar Sánchez, que recibía el Diploma de Servicios Distinguidos, a Acude.

El acto de entrega de Honores y Distinciones de este año, aseveraba, nos permite mirar con “perspectiva todo el trabajo y dedicación llevada a cabo durante los últimos años”. Hacía referencia a la pandemia sanitaria y recordaba cómo el dispositivo para los camioneros en el Artés Carrasco, había sido reconocido incluso a nivel regional.

Y hablaba del momento de “relanzamiento” que vive la Ciudad. “Estamos combatiendo con una avalancha de inversiones la mejora de equipamientos deteriorados e infraestructuras anticuadas”. Destacaba que Lorca cuenta con el “mayor número de habitantes de su historia, alcanzando los 96.238”. Y que entre los principales retos está “albergar en Lorca empleo estable y de calidad”.

Destacaba que “de las cinco ciudades de más de 50.000 habitantes de toda la Región de Murcia, somos la única que tenemos el porcentaje de paro por debajo del 10 por ciento”. Y que los contratos industriales han subido un 30 por ciento respecto a 2019. La consolidación de la Formación Profesional y la universidad es otra de las apuestas para hacer de Lorca “un lugar que atraiga cada curso a cientos de jóvenes, ligando la formación con la práctica”.

El Ave también ocupaba parte de su discurso. Recalcaba que supondrá un “antes y un después para las comunicaciones, para la industria y para la logística que repercutirá considerablemente en mayor fortaleza de nuestras empresas”. Enumeraba obras como la de San Antonio, el Tramo I y III de la Ronda Central, el Vial de los Barrios Altos, la carretera a Campo López y Morata y la de Zarzadilla de Totana. Y del Auditorio Margarita Lozano “del que vamos a disfrutar en tan solo unos días, culminando la transformación de Ifelor”.

También acudía al proyecto del futuro Palacio de Justicia, con una inversión de casi 16 millones de euros, “y cuyas obras se iniciarán en unos días”. Y que servirá de “motor económico” para el recinto histórico de la Ciudad. Pedía “cerrar filas” en torno al agua y reclamaba para los lorquinos “los servicios de Atención Primaria, Urgencias y especialistas que se merecen”.