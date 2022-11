La pedanía de Coy precisa “más limpieza, seguridad y que se recuperen las tareas de mantenimiento en sus casas”. La denuncia la hacía este lunes el presidente del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar, que recorría sus calles junto a la portavoz del PP, Rosa María Medina Mínguez, y vecinos del pueblo. La visita estaba emplazada dentro de una reunión de trabajo con representantes del colectivo vecinal, entre los que se encontraba el presidente de la Asociación de Vecinos, Antonio Albarracín.

Las calles están “sucias, desatendidas y desprotegidas”, afirmaba Gil Jódar, para añadir que los “juegos infantiles están obsoletos y deteriorados. Lugares tan populares como la Playa de Coy o El Calvario, están plagados de maleza, matorrales y basura, a pesar de haber sido puesto en conocimiento de los responsables actuales del Consistorio”.

Y se quejaban de la “marginación que padecen en materia de seguridad ciudadana. Desde que el actual alcalde impuso la retirada de la Policía local de las pedanías, los vecinos denuncian que no han vuelto a ver pasar por allí a los agentes. De hecho, solo se han desplazado allí tras haberse cometido algún delito, pero nada más, y no podemos olvidar el ‘acierto’ que tuvo el actual Gobierno local tras comprar coches de policía tan grandes que no caben por las calles de este pueblo y no pueden acceder al mismo”, concluía Gil Jódar.