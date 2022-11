«Casi 30 años de un mismo y único color son demasiados». Y cambiar el tono político de su municipio es el objetivo de Lara Hernández, diputada socialista en la Asamblea Regional, que este martes anunció su intención de convertirse en la próxima alcaldesa de Alcantarilla tras las elecciones de mayo de 2023.

«Doy un paso al frente para apostar y trabajar por las ideas en las que creo y para conseguir que nuestro pueblo tenga una luz distinta que mezcle todos los colores y las voces de todo el que tenga algo que aportar o decir. Me comprometo a escuchar y a estar para todas y todos los que hayamos tenido este mismo sueño de cambio en algún momento; pero para los demás, sean quienes sean, por supuesto también estaré siempre», escribió en una carta que hizo pública a través de sus redes sociales.

"Me propongo escuchar propuestas y conseguir aunar al mejor grupo de personas para conformar una candidatura plural, seria y comprometida"

Hernández lo tendrá difícil, ya que el popular Joaquín Buendía sacó mayoría absoluta en las últimas elecciones de 2019. Alcantarilla, con una población de 42.000 habitantes, es el quinto municipio más poblado de la Región de Murcia y es una de las plazas fuertes del Partido Popular. «No voy a criticar ni mucho menos señalar ni culpar a nadie. Tampoco esperen de mí guerras ni ataques a traición. Mi forma de entender la política es otra totalmente distinta. Durante los próximos meses tan solo me propongo escuchar propuestas y conseguir aunar al mejor grupo de personas para conformar una candidatura plural, seria y comprometida que defienda y quiera a este pueblo tanto como yo misma», ha expresado la parlamentaria.

Durante la presente legislatura, sobre sus hombros han recaído la responsabilidad de defender las mociones socialistas referentes a la libertad sexual de las mujeres, especialmente cuando desde su grupo han considerado que el Gobierno regional estaba menoscabando el derecho al aborto. En este sentido, sus críticas a la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Isabel Franco, por no combatir a la «ultraderecha» con la que comparte Consejo de Gobierno han sido continuas.

«Quienes me conocen saben que no soy perfecta ni pretendo serlo, pero también que cuando me implico en algo lo primero que pongo es el corazón y también mi vida a disposición de quien la necesite», aseguró ayer en su misiva.