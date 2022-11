Los más pequeños del municipio ocupaban este lunes los escaños del salón de Plenos del Ayuntamiento y tomaban la palabra. “Me gustaría que en el polideportivo no solo se pudiera entrar de forma gratuita los viernes y sábados. Y que no hubiera conos señalizando las goteras”, afirmaba Claudia Pérez, del colegio de Almendricos. La pequeña reclamaba también más policías y que se encendieran todas las farolas, “porque las calles están muy oscuras”.

El Pleno lo presidía el alcalde, Diego José Mateos, que fue tomando nota de cada una de las reclamaciones de los niños para intentar darle una rápida solución. A Claudia le respondía que “vamos a darle un repaso al polideportivo y las luces de las calles las estamos cambiando”. Iván Moreno, del colegio Villaespesa, en Tercia, pedía que se “techaran” las pistas deportivas “para poder hacer deporte y salir al patio cuando llueve o hace calor”. Pero también reclamaba que se limpie el sendero de Carraclaca. Incluso mostraba el interés de su colegio por ayudar a estas últimas tareas.

La petición de cubrir las pistas deportivas de los colegios no fue únicamente reclamada por este pequeño, sino por la mayoría de centro donde aún el ‘Plan sombra’ no se ha aplicado. “Vamos a instar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma para que atienda esta queja, unánime, de los centros que no cuentan con techumbre en sus pistas deportivas”, anunciaba el alcalde.

Diez peticiones

“Nos gustaría que se limpiara el sendero de Carraclaca” Iván Moreno, colegio Villaespesa

“Queremos más zonas de juegos vigiladas” Sofía Beltrán, colegio Alfonso X el Sabio

“Nuestro polideportivo tiene goteras” Claudia Pérez, colegio de Almendricos

“Necesitamos un espacio para pasarlo bien” Fátima Sánchez, colegio Ana Caicedo

“Queremos un lugar para los preadolescentes” María Díaz, colegio Andrés García Soler

“No hay aceras para llegar a nuestro colegio” Imán Larach, colegio Casa del Niño

“Queremos las actividades de los niños de la Ciudad” Ainhoa Gil, colegio de Zarcilla de Ramos

“Que conviertan el Centro Amarillo en sala de estudio José Antonio Tudela, colegio de La Parroquia

“Que quiten la maleza del patio de recreo” Pedro Sánchez, colegio de Coy

“Que techen las pistas deportivas” Ainhoa Ruiz, colegio de El Consejero

Otra de las solicitudes de los escolares fue contar con espacios acordes para reunirse, jugar, charlar… Entre los que lo reclamaban estaba Fátima Sánchez, del colegio Ana Caicedo, pero también María Díaz, del Andrés García Soler. Mateos les señalaba que “muy pronto vais a tener noticias sobre este asunto, porque es verdad que falta una zona de ocio donde podáis ir los más jóvenes”.

Para Imán Larach, del colegio Casa del Niño, es fundamental contar con un mejor acceso para llegar a su centro escolar. “No hay aceras por la subida de San Juan hasta nuestro colegio”, se quejaba. Y Mateos le contestaba que dentro de las obras del Vial de los Barrios Altos se contemplar una vía peatonal que les permitirá caminar junto a la calzada sin problemas. También le aseguraba que arreglarán la pista polideportiva de Santa María como le pedía el pequeño y sus compañeros.

Para Ainhoa Gil, de Zarcilla de Ramos, es esencial “disfrutar de las mismas actividades que los niños de la Ciudad. Y si no es posible, que se nos subvencione el autobús”. Diego José Mateos indicaba que las pretensiones es intentar que haya actividades en todas las pedanías, pero que si no es posible se puede financiar el autobús como se hace con los estudiantes que acuden a centros del casco urbano.

Y José Antonio Tudela, del colegio Pedanías Altas, de La Parroquia, solicitaba la “remodelación de nuestro centro. Hay que cambiar el suelo, las puertas y los aseos”. También pedía que el Centro Amarillo, “se convierta en una sala de estudio, porque hay muchos niños que no tienen donde estudiar”. El alcalde le prometía que se remodelará el Centro Amarillo para convertirlo en una sala de estudio y una biblioteca.

Pedro Sánchez, del colegio de Coy, pedía que se eliminara la gravilla del patio “y la maleza que nos provoca a muchos niños alergia”. También pedía, como muchos otros centros, una zona de sombraje para protegernos “del sol y de la lluvia”. Fátima Lacen Elazar, del José Robles, denunciaba que su centro había sido ‘asaltado’. “Queremos más vigilancia, porque nos han roto el huerto escolar y pintado las vallas”. Y Leyre Chico, de Zarzadilla de Totana, pedía “accesibilidad en el colegio, porque no existen rampas”. También planteaba las dificultades “para ver la televisión y acceder a internet”. Diego José Mateos le contestaba que está previsto arreglar el repetidor, pero que “primero son los deberes y luego ver la tele”.

La pobreza es el tema que pusieron sobre la mesa los alumnos del Juan González, a través de Kaula. “Hay muchas familias que no tienen que comer y padres y madres que no trabajan por falta de formación”. Los pequeños de este centro también pidieron más presencia policial a la entrada y salida del colegio y que “el tiempo de los semáforos para cruzar sea más amplio, porque para hacerlo en algunos hay que ser deportista de élite”. El alcalde se mostró preocupado por estas indicaciones y explicaba que se prestará apoyo para tramitar las ayudas que sean necesarias.

Mateos recordaba que los pequeños que participaban en el Pleno habían sido elegidos a través de un proceso participativo por sus propios compañeros de clase. Y que todas las iniciativas que han planteado serán “estudiadas detenidamente para poder llevarlas a cabo”. La jornada coincidía con el Día Internacional de los Derechos de los Niños, que se celebraba este domingo. El salón de Plenos estaba abarrotado no solo de pequeños, sino también de profesores y padres que llenaron la tribuna del público.