‘Lorca, Ciudad de Frontera, Musulmanes, Judíos y Cristianos’ aspira a la declaración más alta de nuestro país en materia de Turismo, la de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Las Fiestas de San Clemente serían las primeras, fuera de las de Semana Santa lorquina, que obtuvieran la distinción. «Es algo inconcebible. No se entiende que en una ciudad con la riqueza cultural que tiene Lorca no haya ninguna fiesta, a excepción de la Semana Santa lorquina y las de San Clemente, que no haya sido declarada ni tan siquiera regional», afirmaba en declaraciones a La Opinión el presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar.

Y enumeraba una serie de celebraciones que bajo su consideración deberían, al menos, ser de carácter regional. «La ‘Feria Chica’ y todos los actos en torno a Santa María la Real de las Huertas, como reivindiqué durante el pregón que ofrecí en 2019. Pero también las de la Salud, que se celebran en La Hoya. Y el Auto de los Reyes Magos de Zarzadilla de Totana». Anunciaba que luchan por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, pero que no se quedarán ahí. «Por supuesto, aspiramos a mucho más, porque las fiestas se lo merecen porque son únicas en su género. Ninguna celebración incluye las tres culturas, lo que nos ha llevado a tener repercusión internacional. La inclusión de la cultura judía ha tenido ecos internacionales que están provocando la llegada a la ciudad de muchos interesados», destacaba. El expediente, recordaba el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez Carrasco, fue iniciado por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia junto a la Federación San Clemente y estaría pronta su resolución, porque las celebraciones «están apoyadas por el relato histórico y cultural perfectamente argumentado». Noviembre, el mes de los hitos Noviembre es el mes de nuestra primera independencia proclamada por Daysam en el siglo IX, de los 778 años de la Capitulación de la Ciudad a manos del Infante Alfonso, de los 587 años del Gobierno de Lorca por el alcalde judío José Rufo, de los 580 años que le fue concedido el título de Muy Noble Ciudad por Juan II de Castilla y de los 534 años de la Jura de los Fueros, Privilegios, derechos y Prebendas de la Ciudad por el Rey Fernando el Católico, como afirmaba el presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar. El Itrem, insistía, es el más firme defensor de esta catalogación de unas fiestas que trascienden fronteras y no solo regionales o nacionales. «Judíos de todo el mundo están llegando a Lorca para ser testigos de uno de los hallazgos más importantes de los últimos años. La Sinagoga encastillada es única, como también las Fiestas de San Clemente, las más fieles a la historia que se rememora, como pregonaba nuestro presidente, Fernando López Miras, al comienzo de las celebraciones hace unos días». El impulso del Itrem, destacaba, contribuiría «a mejorar el posicionamiento turístico de la Ciudad. Lorca atesora un excelso y amplio patrimonio histórico y artístico que sin duda alguna la convierte en un destino preferente de turismo cultural, un segmento de actividad que atrajo en 2019 a 828.000 turistas a la Región, que, con una estancia media de cuatro días, generaron más de 3,5 millones de pernoctaciones y un impacto económico de 257 millones de euros». Una fiesta que «bebe de la tradición, de la historia y que pone en valor el inmenso legado de las tres culturas debe recibir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional». Y recordaba que «las ciudades de Murcia y Cartagena, que también cuentan con un rico patrimonio histórico, tienen además fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional e Internacional más allá de su Semana Santa, que como la de Lorca, goza ya de la más alta catalogación». Y reseñaba que «estamos hablando de la Fiesta de Moros y Cristianos (Nacional) y del Entierro de la Sardina y las Fiestas de Primavera (Internacional) en la capital de la Región y de la Fiesta de Carthagineses y Romanos (Internacional) en nuestra capital turística, Cartagena. En todas ellas confluye la puesta en valor de su historia y de sus tradiciones, al igual que ocurre con las Fiestas de San Clemente de Lorca».