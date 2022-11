Medio Ambiente asesta la puntilla a la cantera de Arimesa de Santomera

La Dirección General de Medio Ambiente ha denegado la autorización ambiental pendiente de resolución hace ahora diez años «a la vista de la cédula de compatibilidad urbanística» presentada por el Ayuntamiento de Santomera, en la que se determinaba que el uso de la cantera para extracción, clasificación y trituración de áridos era «incompatible» con el «planeamiento urbanístico general».

El pasado 16 de noviembre el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental ratificaba su propuesta de denegación de la autorización ambiental con fecha de octubre de 2021.

La cantera de Arimesa dejó de tener actividad en 2018 tras el cierre forzado por el Ayuntamiento de Santomera. Hay que recordar que sobre la citada cantera ha habido a lo largo de las últimas décadas una larga lista de litigios entre la compañía -propiedad del expresidente de la Cámara de Comercio de Murcia Pedro García Balibrea- y el Ayuntamiento de Santomera tras los diversos conflictos administrativos y medioambientales que ya comenzaron a colear a finales de los años noventa.

Las sentencias iban dando la razón al consistorio santomerano, ordenando el cierre de la cantera después de que en el año 2015 comenzase la lucha en los tribunales, cuando, por aquel entonces, la Consejería de Fomento decidió corregir una serie de deficiencias dentro del Plan General de Santomera aprobado en 2008.

La norma de la Comunidad ‘benefició’ a la cantera para continuar con la extracción de rocas, a pesar de no contar con las pertinentes licencias para ello: solo tenía una del año 1974 que solo autorizaba a la «trituración y clasificación de piedra», pero no para la extracción.

Esta empresa comenzó sus servicios en el año 1973 y los ecologistas también han venido denunciando durante las últimas décadas que la cantera había ido destruyendo «un espacio natural con habitats de interés comunitario». En concreto, en la zona en la que se ubicaba la cantera -en plena ‘frontera’ entre Santomera y Orihuela- existía una nidificación del águila perdicera, especie declarada en peligro de extinción.

El documento, firmado por el director general de Medio Ambiente, Francisco Marín, y al que ha tenido acceso a La Opinión, establece que contra esta última resolución, «que no pone fin a la vía administrativa», se puede interponer un recurso de alzada ante el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, en el plazo de un mes.

Reacción del Ayuntamiento de Santomera

El Ayuntamiento de Santomera valoró esta resolución indicando que esta autorización ambiental única "debió resolverse hace mucho tiempo".

"El Ayuntamiento de Santomera, desde que el PSOE entrara a gobernar en 2015, ha tramitado toda la documentación que se nos ha requerido desde todas las administraciones. Cuando el PSOE comenzó a gobernar en el Ayuntamiento de Santomera en el año 2015, la subsanación estaba hecha a través de una orden del consejero Francisco Bernabé".

"Hasta que esa orden no la ha tumbado un juez, porque este Ayuntamiento la recurrió en un contencioso, no hemos podido iniciar la subsanación del plan general, que actualmente se encuentra en tramitación en la Dirección General de Medio Ambiente. Si el anterior gobierno del Partido Popular, desde el año 2007 hasta el año 2015, hubiese hecho la subsanación del plan general, Arimesa no estaría en la situación en la que se encuentra", explican desde el consistorio.

Actualmente, aseguran, "está en tramitación la subsanación de deficiencias del Plan General para la cantera del Zacacho". Con este trámite que se ha iniciado, añaden, "la mercantil podrá adaptar su actividad a la nueva realidad del Plan General en dicho emplazamiento". Por último, recuerdan que el equipo de Gobierno "no se ha opuesto a que Arimesa explote la cantera, pero sí que ha velado porque la misma se ajuste a la legalidad como cualquier otra actividad".