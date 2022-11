La Plataforma de afectados por la línea de alta tensión Hinojar-Águilas protagonizaban en la noche de este jueves una concentración en la Plaza de España. Con pancartas en las que se podía leer: ‘No a la línea de alta tensión’, unas ciento cincuenta personas reclamaban que no se conceda la Utilidad Pública al proyecto. Lo hacían instantes antes de que en la antigua colegial de San Patricio se celebrara la ofrenda floral al Santo Patrón San Clemente, por lo que su visibilidad fue máxima.

La portavoz de la plataforma, Pilar Sánchez, de la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible, Acude, leía el manifiesto en el que recordaba que “todo el pueblo lorquino, además de gran parte de los aguileños, se verían afectados por la línea de alta tensión Hinojar-Águilas”. Insistía en que “el pueblo ya se ha pronunciado mayoritariamente con cerca de 4.000 alegaciones presentadas y las 32.000 firmas recogidas”.

Entre los principales argumentos que esgrimían para reclamar su retirada estaban que “esta línea de alta tensión perjudica gravemente a las personas, por los campos electromagnéticos y porque devalúa económicamente las propiedades por donde pasaría y las de su entorno, además de hipotecar el futuro desarrollo turístico de la zona que atravesaría”.

El perjuicio al “medio ambiente, la naturaleza y el paisaje sería muy alto” –continuaba-, “porque afectaría a la biodiversidad y destruiría una de las sierras más emblemáticas de la Región de Murcia, la Sierra de la Almenara Carrasquilla”. Y exigían “al Gobierno regional, presidido por el lorquino López Miras, que no conceda la declaración de Utilidad Pública a este proyecto”.

Arremetían contra la empresa eléctrica. “Pedimos a Iberdrola que, en vez de intentar vestirse de verde con tanto anuncio en televisión, que demuestre que realmente le preocupa el medio ambiente, la naturaleza, la calidad de vida de la ciudadanía y retire este proyecto, como ya se hizo en el año 2009”. Y concluían con un grito unánime: “No a la línea, no a la línea, no a la línea…”. El alcalde, Diego José Mateos; el edil de Medio Ambiente, José Luis Ruiz Guillén; los ediles populares, Ángel Ramón Meca Ruzafa y María de las Huertas García; y el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, fueron algunos de los que acompañaban en la concentración a los vecinos que se verán afectados por la línea de alta tensión Hinojar-Águilas, que cuenta con un trazado de 33 kilómetros y una potencia prevista de 132 kilovoltios.