«Ser moradores de esta tierra de leyenda nos hace herederos de una rica tradición, de lo heroico y lo sagrado, de la batalla, pero también del diálogo», afirmaba anoche en el Teatro Guerra el presidente autonómico, Fernando López Miras. El lorquino pregonaba las celebraciones de San Clemente, unas fiestas que «no tratan solo de batallas y enfrentamientos, sino también de aquellos momentos –que los hubo- de convivencia», destacaba.

Convivencia entre «dos culturas tantas veces recordadas, la cristiana y la musulmana», a la que unen una tercera de enorme importancia durante siglos en aquella España que «un día le volvió la espalda y que nunca fue olvidada por los judíos que tuvieron que partir», expresaba

La incorporación de la memoria judía a estas fiestas «como un tercer componente en absoluta igualdad tiene una base histórica indudable, pero también y en cierto modo demuestra la madurez y sabiduría de quien decidió, desde el estudio de la Historia, que las de San Clemente no habrían de ser unas fiestas más, sino las más avanzadas y fieles a la historia que se rememora», apuntaba. Y añadía que «las nuestras son unas fiestas diferentes, porque suman en ellas a musulmanes, judíos y cristianos. Esa óptica triple habría de convertirse en el gran valor añadido para transformar el festejo hasta lo que ahora es».

«No me cabe duda de que se logrará la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional»

Detallaba que «todos conocíamos que cristianos y musulmanes vivieron aquí, comerciaron y se enfrentaron. Llegaron a acuerdos y mantuvieron cruentos enfrentamientos, como esa Batalla de los Alporchones». En los últimos años de la Reconquista dio origen a otra devoción lorquina, «la de San Patricio, en cuyo día, el 17 de marzo de 1452, unos y otros batallaron demostrando, nuevamente, que Lorca seguía siendo una frontera entre dos reinos». Y se refería al descubrimiento de los restos arqueológicos de la Sinagoga que «marcaron un antes y un después en esa mirada al pasado que nos desvela la tierra de Lorca en cuanto abrimos sus entrañas».

Era la muestra, afirmaba, de que hubo un día en que el peso y el valor de la cultura judía tuvo tal importancia en nuestra ciudad que «no era posible mirar atrás sin verla». Y así, «esa óptica triple habría de convertirse en el gran valor añadido que tiene la fiesta y que ha sido su ‘leit motiv’ durante los últimos años para transformar el festejo y hacerlo evolucionar».

Destacaba que las celebraciones están inmersas en unos trámites para su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. «Un expediente que desde la Comunidad hemos iniciado junto a la Federación San Clemente y que no me cabe ninguna duda de que se culminará con éxito».

Hablaba de los casi cuarenta años de una fiesta que, «para algunos, como es mi caso, ha estado siempre ahí, porque no imaginamos noviembre sin ella, sin que nos recuerde que hasta que no pasa San Clemente no pueden comenzar esos días de Navidad».

Recordaba las celebraciones de finales de los años 80 «cuando el Castillo se convertía en epicentro de todo». Y las noches de convivencia en entre las murallas de la alcazaba. «Sí recuerdo en primera persona, ya en la mañana, en la entrada del Castillo, la refriega, los disparos, los pendones y blasones. Vecinos y conocidos que, durante unas horas, se transformaban en nobles guerreros dispuestos a conquistar la plaza fuerte lorquina a golpe de espada».

Relataba que estuvo a punto de formar parte de la fiesta como un grupo que habría de llamarse los Guerreros de Almanzor. Y lanzaba el guante de que «si alguien se atreve a fundarlo, me ofrezco como socio constituyente». Significaba que en Lorca se «abrazan hoy Andalucía y la Región de Murcia, como un día se encontraron Castilla, Aragón y Granada». Y recalcaba que «Lorca debe ser el nexo de esa unión entre comunidades autónomas que no son rivales, sino vecinas; que no son extrañas, sino aliadas».

El año pasado la Federación «me concedió el gran honor de recibir su medalla. Hoy me ha otorgado el de ser pregonero». Y concluía diciendo: «¡Que comiencen las fiestas! ¡Viva San Clemente! ¡Viva Lorca!