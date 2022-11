“Mis clientes están totalmente tranquilos. Están afrontando esto con serenidad, dentro de que para nadie es agradable estar investigado por los delitos que se están investigando”, afirmaba este lunes Hilario Campoy Molina, abogado de dos de los ganaderos que presuntamente ‘asaltaron’ a finales de enero pasado el Centro de Desarrollo Local, CDL, donde estaba previsto que se celebrará un Pleno en el que se iba a debatir sobre las distancias mínimas de viviendas, colegios, consultorios médicos y manantiales de los cebaderos.

Las manifestaciones las hacía después de que sus dos clientes abandonaran los juzgados de la calle Padre Morote instantes antes. Uno, por la puerta principal de los juzgados, mientras que la otra lo hacía a través del patio por donde se conduce a los detenidos hasta el interior del edificio. De esta forma, lograba esquivar a los medios de comunicación que esperaban la salida de todos los llamados a declarar. Pero no era la única que intentaba evitar las fotografías, ya que unos minutos antes otro de los ganaderos salía del juzgado tapando su cara con un gran casco. Poco después se subía a su moto y se alejaba a toda prisa.

La declaración de este lunes se adelantaba un día sobre lo inicialmente previsto. Acudían cuatro ganaderos, aunque también debían hacerlo dos agentes de la policía que finalmente no eran llamados. Sobre los delitos que se les imputa el abogado de dos de ellos señalaba que “no está muy claro. Entendemos que resistencia, pero todavía estamos en fase de instrucción. Tampoco sabemos qué delitos serán los que se les impute, si es que se les imputa alguno”. Y reconocía que aunque aún no hay una acusación firme podría achacárseles desorden público.

Los interrogatorios habrían sido menos incisivos que las sesiones anteriores. No ha habido visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía a alguno de los llamados a declarar en esta nueva jornada de comparecencias a las puertas del Centro de Desarrollo Local cuando se produjo el ‘asalto’. Los investigados habrían insistido en que no fue un acto premeditado y que su mayor preocupación era perder sus explotaciones ganaderas, por lo que decidieron acudir a la convocatoria.

La mayor parte de los ganaderos que han sido llamados por la jueza Cristina Ojados, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 han insistido en que tuvieron conocimiento de la convocatoria a través de un coche de megafonía que en los días previos recorrió zonas cercanas a sus explotaciones ganaderas. Está previsto que los señalamientos continúen. Entre los que acudirán están los dos agentes que se esperaba declararan este lunes.