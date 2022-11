La Fiscalía de la Región ha archivado las diligencias de investigación contra la edil de Ciudadanos en Ceutí, María Ángeles Martí Bravo, que fue acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios por el exalcalde Juan Felipe Cano, del Partido Popular. No se ha apreciado ninguno de los delitos.

El exregidor denunció que, durante su mandato, Martí Bravo contrató desde su concejalía productos y servicios de su hermana, "sin sujeción a procedimiento administrativo y a sabiendas de su ilegalidad". De hecho, este fue el motivo que esgrimió Cano para no cederle el bastón de mando en mayo de este año, tal y como acordaron los dos partidos en el pacto de gobernabilidad firmado en 2019.

Fruto del incumplimiento de esos acuerdos, el Grupo Municipal Socialista y la edil de Cs le presentaron al alcalde una moción de censura en julio por la que el PP pasó a la oposición.

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, considera que Cano no aporta "indicios de que la denunciada haya aprovechado su condición de concejal para beneficiarse de alguna forma de contratación a favor de su hermana por parte del Ayuntamiento". Subraya que su conducta "carece de trascendencia penal por su atipicidad», si bien es cierto que sí que reconoce que «pudiera tener trascendencia desde el punto de vista del Derecho Administrativo".

Tampoco se aprecia, afirma Díaz Manzanera en su auto, que la edil naranja haya incurrido en algún tipo de irregularidad procedimental ni que haya favorecido al contratista frente a otras personas o empresas. Es decir, "no consta arbitrariedad en el abono de las referidas facturas".

Por último, el Ministerio Fiscal tampoco ve indicios de que se hubiera producido una malversación de caudales públicos en los términos regulados en el Código Penal.

Informe de Intervención

Antes de que el exregidor popular rompiera el pacto de gobernabilidad con Cs, un informe de la interventora del Ayuntamiento dictaminó "de manera favorable" la fiscalización de parte de esos contratos, aunque sí se recomendó que "que no se vuelva a contratar adjudicando directamente a familiares de primer y segundo grado de consanguinidad". Ciudadanos informó que la hermana de la vicealcaldesa renunció a cobrar las facturas municipales y pidió que constara como una donación el material suministrado al Consistorio.

Los liberales denunciaron que el PP trató de ocultar el informe de Intervención porque "Juan Felipe Cano no quiso asumir que detrás de todo su montaje sólo había excusas para no dejar el sillón de alcalde, agotando los tiempos y buscando anomalías donde no las había".

"Debe dejar el acta"

La edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento ceutiense, María Ángeles Martí, considera que el exalcalde Juan Felipe Cano debe "dejar el acta" de concejal y "dejar de hacer daño a Ceutí" tras la "contundencia" del fiscal en su auto, para el que no cabe recurso.

"Las falsas acusaciones vertidas por el exalcalde de Ceutí contra mí buscaban un único y claro fin: no soltar el bastón de mando del Consistorio. Juan Felipe Cano quería apalancarse al sillón para tapar las negligencias en su gestión y el despilfarro económico de la Concejalía de Festejos, que gestionaba Vox", ha explicado Martí Bravo a esta Redacción.

Por su parte, la coordinadora autonómica de Cs, María José Ros, cree que la Fiscalía "deja claro que el PP usó una excusa para no cumplir el pacto y ceder la Alcaldía a Ciudadanos en Ceutí, y que sacarlos del Gobierno fue la decisión correcta". En este sentido, afirma que "los conservadores no son de fiar" y espera que los ceutienses "tomen buena nota y los dejen en la oposición municipal mucho tiempo".