Se necesitan muñecas, balones, peluches, instrumentos de música, zapatos, yoyos, peonzas, camiones, pastillas de jabón, cepillos de dientes, calcetines, ropa interior, lazos para el pelo, bolígrafos, lápices, linternas con pilas, gorras, gafas de sol, mochilas… que serán enviados a Guinea Ecuatorial, los Campos Saharauis, Benin, Níger… Se trata de la campaña ‘Operación Niño de la Navidad’ que promueve la Asociación de Mujeres Bautistas y que está apoyada por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.

Estas participan en la campaña que se lleva a cabo a nivel estatal y que pretende dotar de enseres básicos, juguetes y material escolar, a niños de países desfavorecidos en la época de Navidad. En la sede de la organización, en la calle Padre Azor, 4 (Edificio Silos), en la primera planta, se han dispuesto cajas adecuadas para el envío. Su coste es de 1,50 euros. Las cajas completadas deberán estar antes del 20 de noviembre a las siete y media de la tarde. Y para el traslado de las cajas se deberá abonar 10 euros.

La presidenta de la Federación de Mujeres, Pilar Fernández, especificaba lo que se puede incluir en las cajas: juguetes de impacto (muñecas, balones con bomba de aire, peluches, instrumentos de música, zapatos, yoyos, peonzas, camiones, aviones, trenes, barcos, juguetes didácticos de mesa, puzles, combas…); material de higiene no líquido (pastillas de jabón, cepillos de dientes…); ropa, toallas, calcetines, ropa interior, gomas de pelo, horquillas y lazos; material escolar (bolígrafos, lápices, sacapuntas, rotuladores, acuarelas, pinturas, pinceles, cuadernos, reglas, escuadra, calculadora y estuches); y accesorios útiles (linterna con pilas, gorras, gafas de sol, guantes, relojes, mochilas y botellas de agua termo).

Y también advertía de lo que no debe incluirse. “Los artículos no pueden estar usados ni rotos. No se puede incluir comida, ni pasta de dientes, ni chocolate. Tampoco se aceptan medicinas, vitaminas o líquidos y objetos de cristal. Y los juguetes no deben fomentar la guerra (pistolas, tanques y soldados)”.

Se podrá elegir si la caja es para un niño o una niña, así como también el rango de edad a quien va dirigido, de 2 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años. Se puede conocer el proyecto y hacer donativos a través de la web ‘https://operacionninodelanavidad.org’ o en ‘www.fomlorca.org’.