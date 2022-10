Paciencia. La RAE define el término “paciencia” como la “capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse”.

Paciencia. Esa fue la palabra que se atrevieron a utilizar los concejales del Partido Popular para responder, en el Pleno de Lorca, a la exigencia del Grupo Municipal Socialista de un plan urgente para combatir las listas de espera sanitarias en Lorca, que solucione el caos en el que ha instalado el Gobierno Regional al Hospital Rafael Méndez y que sufren a diario trabajadores y usuarios.

Nos piden paciencia. Nos piden que soportemos, que aguantemos “sin quejarnos ni rebelarnos”, la falta de médicos especialistas. Las listas de espera interminables. El colapso de los pasillos de urgencias. El atasco en la Atención Primaria. El hacinamiento y las demoras del transporte sanitario. El desgaste y la sobrecarga del personal que hace lo que buenamente puede con los medios que tienen.

Y el Partido Popular nos pide que tengamos paciencia. Esa parece su solución. Más paciencia. ¿Más paciencia para las personas, muchas de ellas mayores, que son citadas para ser vistas por su médico especialista dentro de año y medio? ¿Más paciencia para quien pide consulta con su médico de cabecera y le dan cita para dentro de 15 días? ¿Más paciencia para quienes han tenido que pasar hasta tres y cuatro días en los pasillos de Urgencias esperando una cama? ¿Más paciencia para los padres que esperan años para un tratamiento pediátrico? ¿Más paciencia para los que, ante la falta de especialistas, se ven en la tesitura de acudir al dermatólogo privado o tener que renunciar a un diagnóstico y un tratamiento a tiempo porque no pueden permitírselo? ¿Más paciencia?

Demasiada paciencia hemos tenido los lorquinos ante la falta de inversiones; ante los recortes en personal sanitario del gobierno regional, y ante la permisividad y el pasotismo con el que los anteriores alcaldes y corporaciones, del Partido Popular, han mirado hacia otro lado, permitiendo que la situación se haya ido degenerando, alcanzando una situación de dejadez que ya es insostenible.

Los lorquinos no queremos ser más que ningún murciano, pero tampoco menos. Y demasiada paciencia hemos tenido mientras vemos que en Lorca tardamos el triple de tiempo en ser atendidos por el digestivo, el urólogo o el traumatólogo que lo que espera cualquier vecino de Murcia o Cartagena.

Y esto no ocurre por casualidad. Ni nos desesperamos por falta de paciencia. Esto ocurre porque falta personal. Porque faltan camas y mejores infraestructuras. Porque la población ha crecido y ese crecimiento no ha ido aparejado a un incremento en las instalaciones sanitarias. Porque no se toman medidas desde el Gobierno regional para gestionar bien y para corregir las décadas en las que no se ha invertido lo necesario, y en las que no se han ofrecido buenas condiciones laborales para atraer a profesionales sanitarios a trabajar en nuestro hospital. Y esto no se soluciona con más paciencia. Se soluciona con inversiones y con buena gestión.

José Ángel Ponce es concejal de Sanidad de Lorca.