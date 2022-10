Las quemas agrícolas y de poda son una actividad que está prohibida y que conlleva sanciones desde 900 euros. En el municipio en los últimos meses se imponía una multa por estas prácticas, que en la Noche de San Juan se llevaron a cabo “enmascaradas dentro de las tradicionales hogueras de esa noche”, reconocía este jueves el edil de Medio Ambiente, José Luis Ruiz Guillén.

Para evitar este tipo de acciones se ponía en marcha un servicio exclusivo para la recogida de podas y desbroces en el Centro de Gestión de Residuos de Barranco Hondo. “El objetivo es ayudar a los ciudadanos que dispongan de jardines o que residan en zona de huerta en la recogida de los residuos que genere su actividad no profesional”, afirmaba el alcalde, Diego José Mateos.

En el espacio habilitado por la Concejalía de Medio Ambiente y Limusa esta misma semana “se podrán dejar pequeñas cantidades, siempre que estas quepan en un remolque, furgoneta o turismo”, explicaba el vicealcalde y edil de Empresas Municipales, Francisco Morales. El nuevo punto, destacaba el alcalde, cuenta con 600 metros cuadrados y “permanecerá abierto los 365 días del año, de lunes a domingo, en horario de invierno de 8 a 18 horas y de verano de 8 a 21 horas, incluidas las jornadas festivas que son aquellos días en los que los propietarios de pequeños jardines y huertos se dedican a tareas de poda”.

Se trata de una solución, explicaban, a la problemática “que teníamos tras la prohibición de la quema de los restos de podas, que era la forma tradicional de eliminarlos”. Y recordaba que “no se pueden depositar otros tipos de restos que no sean pequeños residuos de jardinería y de poda, algo para lo que se va a estar muy vigilantes, no pudiéndose depositar troncos ni ramas gruesas, ya que los restos leñosos se seguirán gestionando en el Punto Limpio, siempre que se depositen en pequeñas cantidades”.

Una vez se acumule suficiente cantidad, será un gestor autorizado el encargado de su recogida para su valorización y reciclaje como pelet o compostaje. “Atendemos una reivindicación de los sindicatos agrarios Coag y Upa que nos lo venían solicitando desde hace tiempo”, asentía Mateos. Recordaba que las podas y desbroces son residuos que “no se pueden depositar en los contenedores de desechos orgánicos y residuos sólidos”. La actuación se enmarca en las políticas de búsqueda de la sostenibilidad que están desarrollando las concejalías de empresas Públicas y de Medio Ambiente en coordinación con Limusa, con el objetivo de impulsar la correcta gestión de residuos y fomentar el reciclaje y la protección medioambiental, garantizando la salubridad del municipio en el marco de una economía circular, concluía Morales.