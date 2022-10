Aguas de Lorca recuerda que el casco urbano y las diputaciones de Tercia, Campillo, Río, Sutullena, Cazalla, Marchena y Tiata podrían verse afectados por cortes en el suministro de agua potable como consecuencia de la renovación de una conducción de abastecimiento en el cauce del río Guadalentín.

Esta actuación se aprovechará para realizar una intervención de mantenimiento en la red de abastecimiento. Las mejoras se ejecutarán desde las once de esta noche y hasta las once de la noche de este jueves. Desde Aguas de Lorca aclaran que no quiere decir que el suministro estará cortado durante 24 horas, sino que podrían producirse durante ese tiempo cortes en el abastecimiento de agua potable.

Una vez realizados los trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento, se procederá a restablecer el servicio normal de suministro de agua potable.