¿Qué tal ha resultado el verano de Águilas 2022 turística y económicamente?

Este ha sido el primer verano donde hemos podido vivir con normalidad tras dos años de pandemia que fueron muy diferentes, no sólo en lo que respecta a la organización de eventos por parte de la administración, sino también para el sector económico del comercio y hostelería, por lo que volver a vivir un verano de normalidad era muy necesario.

Al finalizar el mismo nos reunimos con Hosteáguilas y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas (ACIA), y ambas coincidieron en su valoración positiva de la temporada estival. Ha sido un verano con un importante incremento de visitantes a nuestro municipio y en el que además, desde el Ayuntamiento hemos podido ofrecer un cartel tanto de ocio como cultural acorde a un verano con normalidad.

¿Y la experiencia de celebrar el Carnaval en verano?

Aunque el Carnaval tiene su fecha y es en febrero, creo que esta situación excepcional ha sido bastante positiva. La gente tenía muchísimas ganas de volver a disfrutar del Carnaval y además hemos tenido la oportunidad de mostrárselo a aquellos que no lo conocían.

¿Cuál es actualmente la principal necesidad del municipio?

Sin duda, mejorar nuestra sanidad pública. El Área III de Salud a la que pertenece el municipio de Águilas es una de las más castigadas de la Región de Murcia, algo que se traduce en peores servicios sanitarios para los aguileños y aguileñas, y esto es algo que se va agravando día a día. Por poner un ejemplo, Águilas, antes de la pandemia, contaba con determinados especialistas médicos que pasaban consulta semanalmente, y actualmente ese servicio se ha perdido. Hemos pasado un verano realmente alarmante, con centros de salud con plantillas mermadas en los que de once médicos sólo había cinco que debían prestar servicio a todos los pacientes.

La recepción de fondos europeos es el inicio de la transformación hacia un municipio más sostenible

Tenemos una obra, la del Centro Integral de Alta Resolución, adjudicada desde el mes de abril y aún sin comenzar. Tenemos unas listas de espera que superan los límites legales no sólo en especialistas, sino también para consultas de atención primaria. No es de recibo que Águilas, un municipio con una población de más de 36.000 personas, con un importante incremento de población en épocas turísticas, tenga una sanidad tercermundista. Y ante esto no queda otra que una apuesta decidida del Gobierno de López Miras, porque están jugando con la vida de los aguileños.

Háblenos de las infraestructuras de Águilas…¿Cuáles son las principales actuaciones que se están llevando a cabo?

Hemos puesto en marcha un Plan de Asfaltado municipal con una inversión cercana a los dos millones de euros. Trabajamos también en la mejora de la pedanía de Calabardina, que llevaba muchos años sin recibir ningún tipo de inversión. También estamos invirtiendo en las instalaciones deportivas, e incrementando y mejorando los espacios verdes de nuestra localidad. Todo esto acompañado de más inversiones en infraestructuras como, por ejemplo, la construcción de un Centro de Dinamización Social donde van a estar ubicadas las asociaciones de nuestra localidad.

Siempre ha apostado por los más desfavorecidos, ¿cómo está trabajando en Servicios Sociales?

En Servicios Sociales tenemos un personal magnífico atendiendo las demandas de las personas más vulnerables, que son en las que debemos estar más centrados. A lo largo de estos años de pandemia hemos podido ver como desde Servicios Sociales se volcaban con las personas más necesitadas. Además, trabajamos en coordinación con otras ONG, como Cáritas o Cruz Roja, para destinar los recursos de la forma más eficiente posible.

Águilas ha sido una gran receptora de fondos europeos, ¿qué ha supuesto esto para el municipio?

Yo creo que ha sido el inicio de la transformación hacia un municipio más sostenible. La estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible está suponiendo un cambio total de nuestro modelo de ciudad en la que pasamos a tener zonas de preferencia peatonal, más espacios verdes. Hemos trabajado con el proyecto operativo de Empleo y Formación, financiado con fondos europeos, para formar a los ciudadanos, otorgándoles un certificado de profesionalidad que suponga una mejora de su empleabilidad. En este campo se han formado más de cien personas con un alto porcentaje de ocupación de esas personas. Por otro lado, los Fondos Next Generation nos están permitiendo también mejorar vías de acceso a Águilas como la calle Murcia o el Paseo de Parra.

¿Cuál es su apuesta por la recuperación del patrimonio cultural?

En Águilas tenemos un patrimonio cultural magnífico que no teníamos lo suficientemente valorado. Un ejemplo es el Embarcadero del Hornillo, para el que hace un año conseguimos una importante subvención procedente del 1,5% cultural para la primera fase de rehabilitación, lo que supondrá la recuperación de un Bien de Interés Cultural importantísimo para Águilas. Vamos a llevar a cabo también una actuación en la Chimenea de La Loma, y hemos incrementado, además, el número de museos a lo largo de estos años.

Tenemos un museo dedicado al Carnaval, otro del esparto, y en el próximo mes inauguraremos el Centro de Interpretación Paco Rabal. Además, vamos a trasladar el Museo del Ferrocarril a unas instalaciones más grandes y espaciosas para poder exponer mejor algo que para nuestro municipio ha sido y es fundamental. Por último, hemos adquirido la Casa Ruano para su rehabilitación y puesta en valor como espacio cultural.

