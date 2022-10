La Rambla Salada se desbordaba durante el último episodio de lluvias. El agua se salía del cauce e inundaba los terrenos circundantes, una situación que “se podría haber evitado”, denunciaba este martes la edil del Partido Popular, María de las Huertas García. Esta recorría el cauce de la rambla hasta su desembocadura en el Guadalentín en compañía de algunos vecinos de la diputación de Río, cuyas propiedades “resultaron afectadas con más de metro y medio de barro”.

La edil aseguraba que “los vecinos mostraban su hartazgo ante la evidente inoperancia y negligencia en la gestión de este cauce público por parte tanto del actual Gobierno local como de la Confederación Hidrográfica del Segura”. La situación, reconocía, se precipitaba a raíz de las lluvias que se registraban la semana pasada. “Como era previsible, provocaron daños en las parcelas particulares colindantes a la rambla, debido a que el cauce se encontraba totalmente colapsado por desechos, maleza y arbustos, cuya altura superaba los cuatro metros”.

Esta masa, insistía, “actuó de tapón, impidiendo el discurrir natural de las aguas pluviales, ocasionando el desbordamiento de la rambla en varios tramos tras romper sus paredes, además, de provocar hundimientos del terreno de hasta tres metros de profundidad”.

La edil señalaba que “los vecinos afectados ya habían avisado en repetidas ocasiones de que la rambla no podría evacuar el agua en caso de lluvia por la acumulación de residuos que presentaba”. Y recalcaba que “llevamos tres años y medio reclamando que se limpien las ramblas. El resultado es que los afectados tienen ahora en sus terrenos más de metro y medio de barro, cieno y todo tipo de arrastres provocados por el desbordamiento y rotura del cauce natural de la rambla”.

El río Guadalentín, alertaba, “permanece repleto de maleza, escombros, basura y arrastres que impiden el paso de agua en caso de lluvia”. Uno de los vecinos que le acompañaban durante el recorrido por la Rambla Salada, Antonio Martínez, apostillaba que “si esto hubiera estado limpio y en condiciones, no hubiera pasado nada. No lo arreglaron y siempre pasa igual. No tendría que haber pasado nada. La rambla está para verla. No estaba despejada, de hecho, ni se ve el cauce. Hay un bosque en su interior que ni permite pasar andando, ni permite que el agua pase. Así, en cuanto viene algo de agua, rompe sus paredes naturales”.