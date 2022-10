El día a día de la mujer rural es “complicado” y “agotador”. La jornada laboral comienza muy temprano y acaba “no se sabe cuándo”. Así lo contaban en declaraciones a LA OPINIÓN un grupo de mujeres que este viernes se daban cita en la jornada de convivencia ‘Nuestra Lorca Rural’, con el que conmemoraban el ‘Día de la Mujer Rural’, en el centro social de Aguaderas.

María Rojano fue una de las protagonistas. Vive en Torrealvilla y cada día se traslada hasta La Hoya para trabajar en un almacén de brócoli. “Trabajo fuera de casa, pero también en el hogar donde tengo gallinas y pollos que hay que cuidar cada día”, relataba. A ello, hay que sumar “el cuidado de dos hijos y de mi madre. Y del huerto, con verduras de temporada. Ahora tengo tomates y pimientos”.

He recogido tomate, almendra, brócoli… Y he cuidado de tres hijos y mi padre Caty Rodríguez - Aguaderas

La vida de Caty Rodríguez, de Aguaderas, es muy parecida. Es tajante cuando asegura que es “una mujer rural, rural”. Y no es para menos. “Llevo toda la vida trabajando en el campo. He cogido tomates, almendras, brócoli, lechuga… Y he puesto pimiento de bola. Pero también cuido de mi casa y mi familia, con tres hijos y mi padre, y del huerto familiar”.

En La Escucha vive Cecilia López, que asegura con orgullo que es autónoma. “Tengo una ganadería, pero también tengo que sacar tiempo para la casa, el huerto y los tres hijos que tengo”. Y Juana García Bayonas, de Campillo, cuida de sus cuatro hijos y “de mis cerdos, gallinas. Pero también recojo brócoli, pimiento de bola, sandía…”.

A ellas, y muchas otras, se refería el alcalde, Diego José Mateos, durante la inauguración de la jornada en la que se daban cita más de 200 mujeres de casi una veintena de asociaciones. “Pretendemos poner en valor todo el trabajo que las mujeres realizan también en el ámbito rural, un pequeño reconocimiento a una labor fundamental en el entorno rural y, en el caso de Lorca, en nuestra gran cantidad de pedanías y, hoy, volvemos a disfrutar de esta jornada de trabajo y convivencia dirigida a las mujeres rurales de nuestro municipio”.

Trabajo en un almacén de brócoli y llevo la casa, el gallinero, un huerto y la familia María Rojano - Torrealvilla

Las mujeres rurales expusieron sus experiencias personales, el devenir de su quehacer profesional como ejemplo de promotoras que son todas ellas de nuevos enfoques y oportunidades en el medio rural. Y conocieron las medidas recogidas en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Municipio. “Un plan que recoge, entre sus doce áreas de acción, una específica dirigida a las mujeres del ámbito rural del municipio, reconociendo con ello la importancia de las mujeres del medio rural”, afirmaba Mateos.

El alcalde, durante su intervención en la inauguración, destacaba la labor de las mujeres rurales “porque la mujer rural es una mujer valiente y trabajadora, si cabe, porque además de realizar su trabajo diario, desempeñar su profesión, se encarga de su casa, del cuidado de los hijos y en muchos casos de las personas mayores de la familia pero es que, además, la mujer rural cuando llega la temporada de recoger oliva, almendra o naranjas o cuando hay que labrar y sembrar o plantar, también lo hace y mantiene su parcela y sus tierras”.

Tengo una ganadería, soy autónoma, pero también tengo huerto en casa Cecilia López - La Escucha

A la jornada de convivencia acudía mujeres de las asociaciones de Aguaderas, Alfonso X el Sabio, La Viña, San Cristóbal, Avilés, Doña Inés, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Torrealvilla, Torrecilla, La Hoya, Campillo, Almendricos, La Escucha, Ramonete, Purias, Marchena, Mujeres Jóvenes de Lorca y la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca. Algunas de las organizaciones que participaban instalaban mesas con productos de su zona y trabajos que realizan. Destacaba, entre otras, la de las mujeres de La Viña con magníficos trabajos realizados a bolillo. La de Ramonete también fue muy aplaudida por su peculiaridad. Mostraban higos, almendras, tomates, pepinos en flor, granadas y roscos y bizcocho elaborados como antaño.