Un plan integral de lucha contra bandas juveniles, la creación de Juntas Vecinales de Seguridad y la actualización de la plantilla de Policía Local, eran las principales reivindicaciones que planteaba este jueves el portavoz de Vox, José Martínez, para acabar con los grupos de jóvenes, “muchos de ellos menores de edad, que se saben impunes y cometen hurtos, agresiones y amenazas, cada vez de forma más organizada y agresiva”.

Se refería a estas bandas juveniles como una “delincuencia de baja intensidad, pero de gran impacto social que será la precursora de otros hechos delictivos mucho más graves”. Y alertaba de que “este tipo de hechos no figuran en las estadísticas policiales porque en la mayoría de los casos no se denuncian. Unas veces por miedo a represalias y otras porque la víctima cree que no servirá de nada, pero lo que está claro es que esta es una realidad a la que tienen que enfrentarse los ciudadanos día tras día”.

Esta situación, recordaba, ha sido llevada al Pleno por el Grupo Municipal Vox en reiteradas ocasiones, junto con la exigencia de refuerzos policiales. La denuncia, admitía, coincide en el fondo con la denuncia que realizaba hace unos días el portavoz de Izquierda Unida-Verdes sobre la inseguridad que se sufre en el barrio de San Diego y San Cristóbal.

Y advertía que estas bandas juveniles están “siendo utilizadas por clanes rivales para hacerse con el control del tráfico de drogas en el municipio, por lo que es cuestión de tiempo que la situación empeore exponencialmente”. El edil anunciaba que en el próximo Pleno municipal insistirán en la necesidad de convocar una Junta Local de seguridad “monotemática sobre esta cuestión”. En ella, también pedirán la creación de Juntas Vecinales de Seguridad y la actualización de la plantilla de la Policía Local.