La placeta de la calle Vieja de San Pedro, apenas a unos metros del viejo templo que da nombre al barrio, está repleta de excrementos de perros. La zona central y los parterres están ocupados por heces. No tiene bancos, ni papelera –queda únicamente un trozo de carcasa de lo que algún día fue un recipiente para papeles y otros residuos-, los árboles han desaparecido y tampoco están los juegos infantiles que la ocuparon. Adentrarse en ella es casi imposible por el olor. La situación no es nueva, porque a finales de julio pasado la denunciaba el Partido Popular, quien este jueves volvía al lugar por el que parece no ha pasado el tiempo.

“Es un foco de insalubridad apenas a unos metros de las viviendas. Hay que actuar de inmediato. No se puede utilizar el incivismo como excusa para abandonar a todos los vecinos”, denunciaba el líder de la oposición, Fulgencio Gil Jódar. A poca distancia un solar junto a una vivienda a medio construir. Está ocupado por ropa vieja, botellas de plásticos, latas y restos de obras, además de basura. Un vecino, de cierta edad, baja por las escaleras apoyado en su gayao de madera para no caer, ya que la barandilla desapareció hace algún tiempo y aún no ha sido repuesta. La denuncia del PP no es nueva, porque en febrero de 2021 también reclamaron más limpieza en los barrios de Santa María y San Pedro. “Falta limpieza, desinfección y mantenimiento”, reclamaba Gil Jódar. Y recordaba de que durante su gestión al frente del Ayuntamiento se invirtieron más de 20 millones de euros para mejorar sus calles, plazas y recuperar sus monumentos, además de programas de atención social. “Lorca no se merece que su casco histórico ofrezca una imagen semejante, con un nivel de inmundicia sonrojante”. Exigía una “aplicación rigurosa de la ordenanza de convivencia ciudadana” para combatir el “incivismo”, una medida que tiene que llevar consigo, de forma paralela, “el refuerzo de la limpieza periódica y de la vigilancia en estas calles. No nos podemos resignar a que esta zona se convierta en un área abandonada y sin Ley”, por lo que pedía un “plan de choque” de limpieza.