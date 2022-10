“Una bandera para unir a todos los españoles y no para separar. Una Enseña que no debe ser enarbolada para atizar con su mástil a otros españoles. Un símbolo que no ha de patrimonializarse por nadie contra nadie. Sencillamente, la bandera constitucional de España es la bandera de todos”. El alcalde, Diego José Mateos, defendía la Enseña Nacional en el acto de su izada en la Plaza de Colón por los enfermos de parkinson.

“Una bandera que será izada mientras la Banda Municipal de Música interpreta nuestro Himno Nacional y que será elevada por los integrantes de la Asociación de Parkinson, un colectivo social muy relevante en nuestra ciudad que desarrolla una labor social digna de ser destacada. Somos nosotros quienes nos sentimos muy honrados de que la Asociación de Parkinson sea la encargada de izar nuestra Enseña Nacional”, reconocía. Recordaba que hace ya más de una década que “la sociedad lorquina se reúne en esta Plaza de Colón para celebrar un acto público el día que se señaló como Día Nacional de España. Hoy [por ayer] celebramos con mucho orgullo la pertenencia a una nación, la española, que es universal. Porque el 12 de octubre de 1942 se produjo el primer hecho de la globalización y mundialización. Dos mundos muy diferentes se descubrieron mutuamente, se abrazaron, se mezclaron e hicieron del planeta el hogar común de todos”. Ese hecho histórico, reivindicaba, lo protagonizaron, “lo protagonizamos, los españoles. Y fueron españoles quienes completaron la primera circunnavegación del globo terráqueo, cumpliéndose precisamente ahora el quinto centenario de la gesta de Elcano. Y fueron españoles quienes extendieron la cultura europea cimentada en la Antigüedad Clásica y ampliada con la herencia judeocristiana por todos los continentes. Fueron españoles quienes fundaron universidades en el nuevo continente y en Las Filipinas, fueron españoles quienes crearon una red comercial global…”. Destacaba que España es una nación con un “pasado histórico grandioso hecho por grandes personas. Porque de España salieron figuras universales como las de los emperadores Trajano y Adriano, pensadores como Séneca o San Isidoro de Sevilla, médicos como Averroes, y científicos de la talla de Miguel Servet, Celestino Mutis, Jorge Juan, Javier Balmis, Isaac Peral, Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón o nuestro Rafael Méndez”. Escritores “únicos que han situado al español como la lengua materna de una comunidad de más de 500 millones de personas, que es oficial en 19 países del continente americano y uno de África”. Y enumeraba a personalidades como Cervantes, García Lorca, Bécquer, Larra, Quevedo, Unamuno, Lope, Delibes, Calderón, Machado, Juan Ramón Jiménez, Galdós, Cela, Zorrilla, Julián Marías… “que se han servido del castellano para extender y dar a conocer la cultura española. La lengua española, la lengua común de todos los españoles, la más potente herramienta que tenemos para, no solo comunicarnos, sino extender, ampliar e intercambiar conocimientos, hechos y experiencias”. Hablaba de artistas universales, españoles, como Velázquez, Goya, Picasso, Dalí, Zurbarán, Ribera, Juan Gris, Antonio López, Mariano Benlliure, Alonso Cana, el Maestro Mateo y los alarifes que construyeron la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Alhambra de Granada. Y de “músicos que legaron partituras únicas como Falla, Granados, Albéniz y nuestros paisanos Bartolomé Pérez Casas y Narciso Yepes”. Y de integrantes del séptimo arte como Buñuel, Almodóvar, Garci, Berlanga, Francisco Rabal, Antonio Banderas, Penélope Cruz o Javier Bardem. Del mundo del deporte destacaba figuras como las de Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Ángel Nieto, Bahamontes, Luis Ocaña, Juanito Oyarzabal, Seve Ballesteros y Manolo Santana, además de clubes como el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, “que gozan de una dimensión universal y global”. Mujeres que “han aportado lo mejor a nuestra historia y a nuestra cultura como Margarita Salas, Santa Teresa de Jesús, Clara Campoamor, María Pita, Emilia Pardo Bazán, Concepción arenal, Mariana Pineda, María Zambrano o nuestra Margarita Lozano”. Todo esto, decía, “es también España. Y no hay leyenda negra que nos pueda arrebatar, distorsionar u opacar lo que los grandes españoles han conseguido a lo largo de la historia. Debemos sentirnos orgullosos de vivir en un país con unos estándares de calidad óptimos basados en un sistema democrático consolidado y cimentado en la voluntad de todos los españoles. En un país que forma parte del corazón de la Unión Europea, que tiene protagonismo en todos los organismos internacionales, en un país solidario, acogedor y generador de nuevas oportunidades”. Esa es la España, concluía, que tenemos y que debemos legar a las generaciones venideras. “Una España con una sociedad cohesionada que combate y vence a la mayor pandemia sanitaria en 100 años, una España que se solidariza con el pueblo ucraniano ante la barbarie de la invasión por parte del ejército ruso, una España que forma en sus universidades a los mejores científicos y técnicos, una España que mira hacia el futuro y que está atravesando el mayor período de paz y crecimiento social y económico. Todo esto debemos festejar un día como el de hoy”.