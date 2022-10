Un fuerte estruendo llevaba a muchos vecinos de la Alameda de Cervantes a sobresaltarse bien entrada la noche de este martes. “Se ha oído como si algo se resquebrajara. Cuando nos hemos asomado por la ventana uno de los pinos del jardín de la Residencia Domingo Sastre estaba cruzado en la carretera”, aseguraba en declaraciones a LA OPINIÓN Antonio García, vecino de la Alameda de Cervantes. “La sorpresa ha sido mayúscula. No lo he oído caer, pero sí el bullicio de la gente. Afortunadamente en ese momento no pasaba ningún coche o peatón”, señalaba María del Carmen Ramírez.

Poco después llegaba hasta el lugar la Policía Local que inspeccionaba la zona para cerciorarse de que entre las ramas del gran ejemplar no había ningún vehículo o peatón, ya que caía sobre la calzada, pero también dejaba sin tránsito la acera más inmediata a la residencia de personas mayores. Afortunadamente no causaba daños personales, ni materiales. Bomberos del cuartel del Consorcio de Extinción de Incendios de Lorca también acudían para proceder a la retirada del ejemplar. Mientras, el tráfico permanecía cortado en la Alameda de Cervantes. Así continuaba largo rato hasta que el pino era retirado de la calzada y se permitía el tránsito de vehículos, aunque los trabajos continuaban. En los jardines de Domingo Sastre se iniciaba a mediados de agosto una transformación, como adelantaba esta Redacción. La intención de la reforma pretendía crear circuitos biosaludables y pérgolas. También estaba previsto incluir una pajarera terapéutica y un huerto ecológico. El proyecto buscaba mejorar la accesibilidad de un espacio verde que comprende algo más de cuatro mil metros cuadrados.