Un abarrotado Teatro Guerra se ‘rendía’ en la tarde de este viernes ante la investigadora canadiense Catherine L´Ecuyer en la última de las conferencias incluidas en el calendario de la cuarenta y tres edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín. La charla de la doctora en Educación y Psicología bajo el título ‘Educar la atención’ había despertado mucho interés por parte de docentes y familias, no solo de Lorca, sino de toda la Región.

El Teatro Guerra se abría pasadas las cinco y media de la tarde para dar acceso al público entre los que estaban muchos de los inscritos en el programa ‘Eduevidencia’, puesto en marcha por el Foro de Educación Física y Deporte, ya que la actividad de este viernes también formaba parte de la iniciativa formativa en la que colaboraban las concejalías de Deportes, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Lorca.

La investigadora canadiense afincada en Barcelona compartía con los asistentes a la conferencia evidencias científicas recientes que aportan información relevante sobre cómo fomentar la atención de los más jóvenes, tanto en el ámbito escolar como en el familiar. Incidía en la importancia de la atención sostenida para el aprendizaje, en contraposición a la atención relacionada con la novedad, el entretenimiento pasivo y la excitación constante que proporcionan los móviles o las tablets a través de sus explicaciones.

L´Ecuyer planteaba la necesidad de un debate sereno en torno a lo que la investigación educativa aporta en un tiempo complejo donde la irrupción de los dispositivos móviles nos ha sorprendido sin la preparación suficiente para gestionar su uso de manera sensata y saludable. Insistía con argumentos sólidos en la necesidad de retrasar el uso más de lo que lo estamos haciendo en la actualidad, defendiendo que es necesaria una madurez previa que los menores aún no han alcanzado. Para ella, la mejor preparación para el mundo online está en el mundo offline, el mundo de las relaciones reales, los amigos reales, los conflictos reales.

La autora de libros como ‘Educar en el asombro’, ‘Educar en la realidad’ y el más reciente ‘Conversaciones con mi maestra’, se atrevía a comentar algo de lo que tal vez no se hable lo suficiente el uso prematuro de dispositivos digitales en casa y en el aula que –apuntaba- no solo no tiene un impacto positivo en el aprendizaje y el rendimiento académico, sino que puede ser negativo, retrasando la adquisición de aprendizajes básicos para etapas superiores. Además, no pasaba por alto el impacto que la dependencia de los dispositivos digitales está teniendo en la salud mental de los más jóvenes y en el ambiente y la convivencia de muchas familias. La conferencia terminaba con un turno de palabra en el que los asistentes podían preguntar dudas y hacer consultas.

Catherine L´Ecuyer, como apuntaba hace unos días la edil de Deportes, Irene Jódar Pérez, es una prestigiosa investigadora canadiense afincada en Barcelona, doctora en Educación y Psicología. En 2015 recibió el Premio Pajarita de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes por promocionar la cultura del juego en los medios de comunicación, y en 2020 fue nombrada miembro honorífico de la Asociación Montessori Internationale.

Fue ponente ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados de España y para la Segunda Cima Europea de Educación, organizada por la Comisión Europea. Formó parte de un grupo de trabajo para el Gobierno de España sobre el uso de las tecnologías entre menores y participó en un informe sobre la lectura digital para la Unesco. Algunos de sus libros como ‘Educar en el asombro’, ha sido publicado en ocho idiomas y en 60 países.