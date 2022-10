El Centro Integral de la Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca, Apandis, necesita ampliación. Las dependencias han llegado a su límite, lo que no les permite la atención a nuevos usuarios que lo vienen demandando desde hace largo tiempo. Lo reconocía en declaraciones a LA OPINIÓN el presidente de Apandis, Antonio Bastida, que recordaba que es uno de los proyectos que desde hace varios años vienen barajando y que la pandemia ralentizó.

El proyecto para la nueva infraestructura que duplicará las plazas de la actual residencia está muy avanzado y podría darse a conocer en breves fechas. “Hay que incorporar algunas propuestas, pero está prácticamente concluido”, admitía, mientras anunciaba que la intención de Apandis es presentarlo al Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma con la intención de captar fondos suficientes para “iniciar la obra”.

Se construirá en los terrenos junto al Centro Integral de Apandis. “Cuando se levantó ya se contemplaban futuras ampliaciones, por lo que el solar –una parcela de 20.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento- tenía las dimensiones suficientes para albergar nuevas construcciones”, detallaba Bastida.

Se hace justicia con un hombre, imprescindible, por su trabajo y dedicación Antonio Bastida - Presidente de Apandis

En el Centro Integral de Apandis que desde la noche de este jueves tomaba el nombre de su impulsor, Pedro Arcas Campoy, se encuentra una residencia con 22 plazas, el Centro de Día con casi 80 y los talleres. “La intención es convertir en talleres y aulas la residencia y construir una nueva infraestructura para esta última”, explicaba el presidente de Apandis que señalaba que la inversión está en torno a los dos millones de euros.

Las manifestaciones se producían durante el homenaje al que fuera impulsor del Centro Integral de Apandis que da nombre a las instalaciones, Pedro Arcas Campoy, que fallecía en 2019. Entre los que acudían para homenajear su figura estaba el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, que destacaba la “vocación de servicio” del que fue durante veinte años presidente de Apandis. “Este es un lugar centrado en procurar oportunidades y la igualdad para todos. Personas como Arcas Campoy hacen que la Región de Murcia sea un lugar mejor”.

El alcalde, Diego José Mateos, aseguraba que con el homenaje a Arcas Campoy “se hace un acto de justicia”. Fue, argumentaba, “el ‘alma mater’, el impulsor, el ideólogo… de todo lo que podemos ver, pero también lo que supone Apandis, con el cuidado de las personas que tienen a su cargo, centros de empleo… Es de destacar su labor para lograr que lo que nació como un pequeño proyecto hoy esté consolidado y tenga necesidad de crecimiento”.

Personas como Arcas Campoy hacen que la Región sea un lugar mejor Fernando López Miras - Presidente de la Región de Murcia

Emocionado se mostraba durante su intervención el presidente de Apandis que recordaba no solo a Pedro Arcas, sino también a su mujer, Juanitina, y a sus hijos, Marita, Pedro y Carlos. “No ha podido ver este pequeño homenaje, disfrutar con los trabajadores de Apandis, que son el alma de este centro. Escuchar vuestra risa [mientras se dirigía a los usuarios]. No es solo un acto de justicia. Es un regalo que compartimos en este espacio que fue su vida”. Y concluía recordando que “nadie muere mientras perdure en la memoria y Pedro Arcas está y estará muy presente para nosotros, siempre”.

Se dedicó a mejorar la vida de las personas con discapacidad Francisco Morales - Vicealcalde de Lorca

Marita y Pedro Arcas, hijos de Pedro Arcas Campoy, recibían un cuadro con la imagen de su padre pintado por el artista y profesor de Apandis, Ángel Guillén. Marita aseguraba que “me faltaría vida para agradecerle todo lo que ha hecho por mi hija, por todos los que integramos Apandis. Y sé, que desde donde esté, continúa ayudándonos, aunque no le hubiera gustado este homenaje, porque le gustaba pasar desapercibido”.

Joaquín Barberá, presidente de Plena Inclusión, se erigía como ‘notario’. “Es todo un compromiso hablar, porque todo lo que quería decir se ha dicho, y se ha dicho muy bien. Como sucesor, colaborador y amigo, muy amigo, daré fe como notario de que todas las afirmaciones son reales. Era una persona que se dedicó a mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Era un abuelo que cuando nació su primera nieta, Marita, lo dejó todo para hacer una sociedad mejor para ella”.

Era una persona que sabía lograr aquello que perseguía. Un ejemplo de vida Isabel Franco - Vicepresidenta y consejera de Política Social

Profundamente emocionada se mostraba la senadora Violante Tomás, a la que unía una gran amistad con Pedro Arcas. “Era un luchador incansable que tenía claro cuáles eran sus propósitos y los consiguió. Le quedaba un último proyecto que entre todo intentaremos sacar adelante”. Y de “ejemplo de vida” lo calificaba la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, que afirmaba que Pedro Arcas “ha sido un referente” para muchos padres con hijos con parálisis cerebral. “Pero no solo en Lorca y su comarca, sino en toda la Región”.

Usuarios y trabajadores de Apandis, amigos y familiares, unos trescientos, acudían al homenaje en el transcurso del cual se descubría una placa con la nueva denominación del centro que incorpora el nombre de Pedro Arcas Campoy.

Logró con Apandis cubrir las lagunas que no cubren las Administraciones Diego José Mateos - Alcalde de Lorca

En la entrada principal a todo el recinto también se colocaban unas letras con idéntica inscripción. La tarde, desaplacible en un principio, se tornaba poco después muy agradable, hasta el punto de que los asistentes pudieron disfrutar de un vino a la luz de la luna en los jardines del Centro Integral de Apandis en que se convirtió aquel ‘secarral’ que hace años visitaba Pedro Arcas Campoy en compañía del entonces alcalde, Miguel Navarro Molina, para reclamarle su cesión para construir la infraestructura que desde este jueves lleva su nombre.