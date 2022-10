Unos 250 ejemplares participarán en los próximos días en la Feria del Caballo, Fericab, que se sitúa en lo más alto del escalafón del circuito nacional tuteándose con los hasta ahora considerados como grandes acontecimientos de ganado caballar que se suceden a lo largo del año en nuestro país y que tienen su colofón final en Sicab de Sevilla. 82 ganaderías participarán en los concursos de Alta Escuela, Doma y Morfofuncional “de todo el territorio nacional y de países como Costa Rica, Francia, Italia y México, reuniendo durante su celebración 127 ejemplares de Pura Raza Española”, afirmaba el alcalde, Diego José Mateos, durante la presentación del certamen.

El impacto económico en la ciudad se reflejará, señalaba, no solo en los hoteles y restaurantes, sino también en el comercio. “Será de gran calado. Y, por supuesto, también se convertirá en un evento cultural y de ocio más en Lorca con el que disfrutarán no solo lorquinos, sino también ciudadanos de localidades vecinas”.

El interés por participar en Fericab es máximo por parte de las principales ganaderías no solo de nuestro país. “El campeonato del mundo se está jugando en estos momentos. El futuro campeón puede estar estos días en la ciudad, en Fericab. Hay muchas yeguadas internacionales que optan a ese premio. Lorca es uno de los últimos concursos antes de Sicab de Sevilla, por lo que hay mucho interés”, explicaba uno de los organizadores, Emilio Gómez.

No podía cuantificar el montante económico de algunos de los animales que se darán cita. “Es incalculable. No solo estamos hablando de su valor como ejemplar, sino también está el sentimental”. Y reconocía que la Feria del Caballo de Lorca atrae a muchas yeguadas, sobre todo, por sus instalaciones. “Las pistas son muy buenas. Es algo que los ganaderos examinan con minuciosidad, porque si no están en condiciones pueden provocar lesiones en los animales. Aquí se cuida hasta el último detalle”, recalcaba.

Fericab arrancará el próximo lunes y concluirá el domingo 16, aunque la inauguración oficial será el viernes a mediodía. Además de los concursos habituales del circuito se llevarán a cabo exhibiciones de enganches y espectáculos de habilidad de jinetes y amazonas con luz y sonido.

Y se homenajeará al ganadero Juan José Montes. “Es habitual que el certamen destaque a una personalidad del sector ecuestre. Este año el reconocimiento recae en Juan José Montes. Un merecido galardón por su contribución a la cría del caballo español y su apoyo incondicional y abnegado a Feriacab”, destacaba Mateos.

El lorquino es el propietario de la Yeguada JJ Montes, afincada en la pedanía de La Hoya y fundada en 2002. Desarrolló una meteórica trayectoria dentro del concurso de Pura Raza Española llegando a situar a su yeguada como ‘Mejor Ganadería Expositora’ en el Campeonato del Mundo Sicab 2015. “Durante toda su trayectoria Juan José ha llevado por bandera a Lorca, siendo el mejor embajador de la ciudad y de Fericab allá donde ha ido”.