“La Institución Ferial de Lorca no está constituida debido al despilfarro del Partido Popular que provocó un plan de saneamiento en el Ayuntamiento y que, hasta que no finalice, impide legalmente su creación”. Así se manifestaba este martes el concejal de Contratación, Isidro Abellán Chicano, que se mostraba sorprendido ante las declaraciones vertidas horas antes por el portavoz del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar, sobre Ifelor.

Abellán recalcaba que “lo único cierto que decía el señor Gil Jódar es que la Institución Ferial de Lorca no está constituida. Y no lo está debido al despilfarro económico del Partido Popular que se gastó el dinero que no tenía”. Y recordaba que “no se puede constituir porque el Ayuntamiento de Lorca está inmerso en un plan de saneamiento que impide la creación de nuevos organismos autónomos dependientes del Consistorio, por lo que estamos estudiando la forma legal más apropiada para poder realizarlo”.

Sus declaraciones eran apoyadas por la edil de Fomento, Isabel Casalduero, que insistía en la “hipocresía de Gil Jódar que dejó completamente abandonada la construcción del recinto ferial de Ifelor, con apenas un 13 por ciento de la ejecución. Fue gracias al trabajo e impulso del PSOE, que asumimos las riendas del proyecto, cuando se retomaron las obras que estaban paralizadas”.

Y se preguntaba “en calidad de qué, Gil Jódar, anunciaba esta mañana el final de las obras de Ifelor, cuando es falso, ya que los trabajos aún no se han culminado”. Reseñaba que “las obras de Ifelor avanzan a muy buen ritmo por el trabajo de este equipo de Gobierno, ya que tuvimos que rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y asumir los trabajos el Ayuntamiento como promotor, lo que permitió que la construcción saliese adelante”.

Este viernes, apuntaba, el Ayuntamiento ha organizado una jornada de puertas abiertas, “ya que lo que pretendemos es trabajar desde la transparencia y la participación ciudadana, facilitando a nuestros vecinos que puedan apreciar, de primera mano, el gran avance de las obras del auditorio, impulsado por el PSOE de Lorca”. Por último, ambos concejales le pedían a Gil Jódar que “antes de hacer ningún tipo de declaraciones ante los medios de comunicación que se informe para evitar hacer el ridículo”, a la vez que insistían en que “esté tranquilo, ya que se le comunicará en tiempo y forma la finalización de las obras y la fecha de su inauguración”.