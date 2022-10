Caravaca de la Cruz será el próximo jueves, 6 de octubre, sede regional del ‘Día Internacional de la Geodiversidad’ con una jornada dedicada al estudio y difusión de la ‘Capa Negra’ del Barranco del Gredero, enclave natural caraqueño que fue declarado el pasado año ‘Monumento Natural’ por su interés geológico internacional.

“La jornada, organizada conjuntamente el Ayuntamiento de Caravaca y la Universidad de Murcia y la Comunidad Autónoma, va a reunir en la Casa de la Cultura a expertos de relevancia nacional e internacional y se emitirá en directo por Youtube para que pueda ser seguida por académicos e interesados en la materia de cualquier punto del mundo”, según ha avanzado la concejal que dirige el área de Medio Ambiente, Ana Belén Martínez, quien ha avanzado que se contará con la participación de forma telemática del profesor Dr. Smit (Vrije Universiteit Amsterdam), descubridor de la Capa Negra.

Durante este evento también se presentará el logotipo que representará a la ‘Capa Negra’ de Caravaca de la Cruz en la Red de Espacios Protegidos de la Región de Murcia, elegido mediante un concurso convocado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

‘Día Internacional de la Geodiversidad’

El ‘Día Internacional de la Geodiversidad’ es una iniciativa promovida por la UNESCO que se celebra este año por primera vez con el fin de mostrar el papel de la Geología en la sociedad actual y promover la conservación del patrimonio geológico en todo el planeta. El objetivo es lograr una mayor conciencia mundial sobre la contribución de la Geodiversidad a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dada la importancia de estas materias para enfrentar los retos cada vez mayores en ámbitos como la gestión de los recursos naturales, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible.

‘La Capa Negra’ de Caravaca

El Gobierno de la Región de Murcia, a petición del Consistorio caravaqueño, declaraba en noviembre de 2021 la ‘Capa Negra’ del Barranco del Gredero como ‘Monumento Natural’, reconociendo así el interés geológico internacional de este enclave en el que dejó su huella el meteorito que impactó hace 66 millones de años sobre la tierra, provocando una extinción masiva de las especies. De este modo, pasó a ser uno de los cuatros monumentos naturales con los que actualmente cuenta la Región, junto a las Gredas de Bolnuevo, el Monte Arabí y la Sima de la Higuera.

Tras esta declaración, este espacio caravaqueño entró a formar parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, lo que permite impulsar distintas iniciativas encaminadas a su preservación y a su difusión como fuente de conocimiento.

La sección estratigráfica del límite Cretácico/Paleógeno (K/Pg) de Caravaca de la Cruz es una de las más completas, expandidas y bien expuestas del mundo. El ‘Barranco del Gredero’ está considerado como uno de los cien lugares del planeta donde se localiza la ‘Capa Negra’ y una de las tres secciones más destacadas de este episodio en España; las otras dos se encuentran en Agost (Alicante) y Zumaia (Guipúzcoa). Este descubrimiento permitió apoyar la teoría de un impacto meteorítico sobre la Tierra, un acontecimiento catastrófico que acabó con la vida de los dinosaurios y casi el 90% de las especies que vivían en tierra firme.

Canal para seguir el evento en directo: https://youtu.be/BY9J6S1aLMo

Programa de la jornada:

18:00 horas. Presentación del ‘Día Internacional de la Geodiversidad ‘y del Monumento Natural de la Capa Negra de Caravaca de la Cruz.

18:30 horas. Proyección de los audiovisuales:

▪ La Geodiversidad: la compañera olvidada de la Biodiversidad. (UNESCO, universidades de Nottingham y de Plymouth)

▪ Geología en la Región de Murcia. Capítulo 9. Vida y muerte en la historia de nuestro planeta. (Fundación Integra).

18:45 horas. Presentación del logotipo del Monumento Natural de la Capa Negra y entrega del premio al ganador.

19:00 horas. Conferencia: ‘La importancia mundial de la Capa Negra”.

Videoconferencia del descubridor de la Capa Negra el Prof. Dr. Smit (Vrije Universiteit Amsterdam)

19:30 horas. Conferencia: ‘La Capa Negra del Barranco del Gredero: Historia de un Monumento Natural Geológico’.

A cargo de Carlos Díaz Bermejo. Profesor del Instituto San Juan de la Cruz de Caravaca de la Cruz.

21:00 Fin de la jornada.

Entidades organizadoras:

· Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

· Grupo de Investigación de Geología de la Universidad de Murcia.

· Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Sociedades Científicas colaboradoras:

· Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España (CPG-SGE).

· Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM).

· Asociación Española para la Enseñanza de la Tierra (AEPCT).

· Sociedad Española de Mineralogía (SEM).

· Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CeUICN).

· ProGEO, International Association for the Conservation of Geological Heritage.