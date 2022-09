El terreno que hace varias décadas se utilizaba como una era donde trillaban el trigo y la cebada y donde los más jóvenes jugaban a la pelota se ha convertido en una singular plaza que,desde hace tan solo unos días, lleva el nombre de Miguel Calvo Zamora, exalcalde pedáneo de la pedanía lorquina de Ramonete, entre otras muchas responsabilidades.

Miguel Calvo, de 86 años de edad, que desde hace más de seis sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y que el día del descubrimiento de la placa celebraba su onomástica, estuvo rodeado de más de un centenar de personas, entre ellas familiares y amigos, además de autoridades locales, entre quienes se encontraba el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, que no quisieron perderse el acontecimiento. El lugar siempre ha sido conocido como “la plaza de los Curas”, por encontrarse en el paraje del mismo nombre de la pedanía ramonetera, muy cerca del lugar de residencia del protagonista del acto.

En primer lugar fue su hijo, Ginés Calvo, quien en nombre de su padre y de la familia en general, dio la bienvenida a los asistentes, para dar lectura a continuación a unas décimas elaboradas por el homenajeado como ferviente enamorado de la poesía.

Algunas de ellas dicen así: sin saber cuando lo haré/ tengo un viaje proyectado/ y tanta ilusión me ha causado/ que no sé si volveré/ mientras yo viva estaré/ viéndola de vez en cuando/ mi tiempo se está acabando/ y es el final de un proyecto/ pero mis hijos y nietos/ la seguirán disfrutando.

Otra dice : esta plaza fue algún tiempo/ cuna de mi juventud/y además con la virtud/de verme crecer contento/ y alguien con su atrevimiento/ cada día me recordaba/ cuando de niño jugaba/y algunas noches dormía/porque me daba alegría/ el alba de madrugada.Con una tercera que dice:siempre tuve la impresión/que por la parte legal/nunca podría yo negar/ que una plaza de ilusión/ y es suficiente razón/ que nuestra amistad provoca/ y por lo que a mí me toca/ saludar es mi deseo/ a Diego José Mateos/ que es nuestro alcalde de Lorca.

Asimismo, a través de una décima, quiso agradecer al actual pedáneo de Ramonete, Manuel Fernández Maceda, su participación, junto a Diego José Mateos, para que la plaza lleve su nombre. Dice así:

Te digo de corazón/lo que me han aconsejado/ si quieres ser respetado/ nunca pierdas la razón/ porque en esta profesión/ todo el que quiere se mete/ si alguno te compromete/ consulta contigo solo/.Es un consejo, Manolo, alcalde de Ramonete.

Por su parte, el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, cerró el acto, afirmando que “Miguel Calvo ha sido ejemplo de todo, lo ha dado todo: esfuerzo, dedicación y altruismo a cambio del cariño de sus vecinos,siendo ejemplo también de ganas de vivir como demuestra cada día”.

Junto al alcalde estuvieron los concejales del equipo de gobierno, Antonio Navarro, Isabel Casalduero y José Ángel Ponce, además de los concejales del grupo popular, Ángel Meca y Antonio David Sánchez Alcaraz.

Además de alcalde pedáneo, Miguel Calvo ha ejercido como presidente de la Asociación de Vecinos de Ramonete, presidente del AMPA del colegio y del Club de Pensionistas, fundador de la Cooperativa Agraria de Ramonete (COARA), directivo de la Asociación Murciana de Productores Agrarios (AMAPA) y hasta ha participado en obras de teatro haciendo el papel de médico y sacerdote.Tiene 4 hijos (Ginés, Paco, Catalina y María) y seis nietos.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que sufre es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas en la corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. Se alimenta gracias a la gastrostomía endoscópica percutánea(PEG) y respira artificialmente con una máquina a través de la traqueostomía. Se traslada de un sitio a otro con una grúa y se comunica con los ojos utilizando la tecnología. A sus 86 años de edad es todo un ejemplo de vitalidad, humanidad y superación siendo él mismo quien anima a las personas que hay a su alrededor a no cesar nunca en la lucha. Pese a que en su corazón ronda la tristeza al haber perdido hace tan solo unos meses a su esposa y compañera, en todo momento expresa sus deseos de seguir aprovechando y disfrutando de la vida, de la familia y de los amigos, con ganas de seguir viajando, de conocer nuevos horizontes y de tener cerca a quienes le quisieron y le seguirán queriendo. Su nieto Miguel afirma que “todos los días nos dice que quiere conocer cómo van las cosas en el mundo y que le demos toda la información de la que dispongamos”.

Es fan del tenista Rafa Nadal y también del motoclicista mazarronero y ramonetero Pedro Acosta y, como otros muchos murcianos, sigue los pasos hacia el triunfo de Carlos Alcaraz.

En el año 2017, el Ayuntamiento de Lorca le otorgo el Diploma de Servicios Distinguidos.