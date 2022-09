Los dirigentes populares de los municipios del Guadalentín se adentraban este viernes en la estación de Sutullena de Lorca. Lo hacían para no repetir la fotografía que hace justo un año se hicieron los mismos protagonistas a las puertas de la estación del ferrocarril de Lorca, en la Plaza de Carruajes. Entonces, exigían que la línea de Cercanías continuara funcionando mientras las obras del Ave lo permitieran. Intentaban hacer prevalecer el proyecto que aportaban en el que se compatibilizaban las obras con los trayectos a Murcia por ferrocarril.

“Estamos aquí para elevar la voz en el día en que se cumple un año desde que de manera unilateral y sin previo aviso convirtieron el Valle del Guadalentín y los municipios que lo integran en una isla ferroviaria. Suprimieron la conexión de Águilas, Pulpí, Puerto Lumbreras, Lorca y Totana con el resto del sistema ferroviario de nuestro país. Y lo sustituían por un autobús que tarda, como poco, una hora y media en llegar a Murcia. Desastroso”, se lamentaba el presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil Jódar.

Junto a él, estaba la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, que relataba las vicisitudes a que tienen que enfrentarse cada día los lumbrerenses. “Nuestro problema se complica, porque la estación está a ocho kilómetros del casco urbano. Es difícil utilizar el servicio de autobús, por lo que la mayoría viaja en su vehículo. Esto ha llevado a que la A-7 esté totalmente colapsada. El tráfico ha aumentado en la carretera de manera casi alarmante”.

El portavoz del PP de Totana, Juan Pagán, también aludía a que las obras en su municipio, que pretenden la construcción de una variante y varios viaductos, tampoco han comenzado. Y la portavoz del Partido Popular de Águilas, Eva Reverte, se mostraba muy preocupada por la incertidumbre de la actual estación. “Nos preocupa no saber qué va a pasar con la estación. Si va a seguir o no funcionando. Hay un proyecto para sacarla fuera de Águilas. Si hay dinero para alternativas y el soterramiento en otros municipios, por qué no contemplar esa opción también en Águilas”, preguntaba.

El senador del PP Francisco Bernabé recordaba que “había un proyecto redactado por el Gobierno del Partido Popular en el que se simultaneaban las obras con la línea de Cercanías y que pararon de forma inexplicable, sin razonamiento técnico”. Se quejaba de las “demoras” de las obras. Y mostraba su preocupación por las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, “quien aseguraba recientemente que las obras de la Alta Velocidad entre Murcia y Almería iban a velocidad de crucero. Debía referirse a Vacaciones en el Mar, de los nostálgicos años setenta, porque hay que ser muy osado para decir que van a estar terminadas en 2026, cuando ni siquiera han empezado los trabajos”.

Y anunciaba que el próximo martes, 4 de octubre, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, comparecerá a petición del PP para dar explicación sobre los continuos retrasos de la llegada del Ave a la Región y las faltas de concreción de su Gobierno que han condenado a la Región de Murcia a ser la única isla ferroviaria en todo el país. Por último, recordaba que en 2018 el ministro de Fomento del Gobierno del PP, Íñigo de la Serna, presentó el proyecto de soterramiento en Lorca, “proyecto que fue recibido con el aplauso unánime de la sociedad lorquina. El proyecto global planteaba que las obras entre Murcia y Almería estarían terminadas en 2023”.

Los socialistas contestaban que “las obras del Ave están avanzando a buen ritmo en los tramos Totana-Lorca y Lorca-Pulpí y en breve cerraremos con Adif los últimos detalles del soterramiento a su paso por el casco urbano de Lorca que hemos logrado ampliar de 1,9 a 3 kilómetros”, afirmaba el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, quien señalaba que “en el último año se han ejecutado más obras para modernizar el ferrocarril en Lorca que en los últimos cien años”.