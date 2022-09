Las dependencias actuales de la Asociación Alzheimer y otras demencias de Lorca están “saturadas”. La organización precisa de un centro de día especializado que permita ampliar las plazas y atender así la larga lista de espera que supera las cuarenta personas. La denuncia la realizaba este miércoles la presidenta de la asociación, Inés Martínez, que recordaba que en un Pleno del 28 de junio de 2019 se aprobaba por unanimidad de todos los grupos la cesión de unos bajos en San Fernando al alzheimer, así como una partida presupuestaria para la adecuación.

Sin embargo, recalcaba, más de tres años después los bajos siguen sin ser adecuados y la lista de espera de enfermos de alzheimer crece. “Hoy es 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, y lamentamos comunicar que, más de tres años después, no se ha avanzado nada. Tenemos unos bajos en los que no se ha invertido nada, pendientes de una adecuación que por mucho que esperamos, no vemos que vaya a llegar pronto”.

Alertaba que en un municipio como Lorca, cuya población roza los 100.000 habitantes, con un alto porcentaje de personas mayores, “es inadmisible” que contemos con un centro de día especializado en alzheimer cuya capacidad total es solamente de 22 personas. Es inquietante, cuando tenemos una lista de espera de más de 40 personas”.

Y contaba lo “duro que es tener que decirle a alguien -cuyo familiar enfermo de alzheimer que necesita cuidados y terapias especializadas- que nos encantaría poder ayudarles, pero que no es posible, y que a pesar de contar con un equipo de profesionales perfectamente formados y preparados, debido a problemas de logística y espacio no podemos atenderles”, explicaba en declaraciones a LA OPINIÓN la presidenta de la Asociación Alzheimer y otras demencias de Lorca.

Insistía en que “ninguna familia debería quedarse sin el respaldo y apoyo de los profesionales ante una situación tan dura. Ninguna persona enferma de alzheimer debería estar sin atención sociosanitaria y mucho menos, si el motivo es la falta de compromiso y su cumplimiento. Nuestros mayores no deben pagar las consecuencias del desinterés, la ineptitud e inoperancia política”, recalcaban en un comunicado que leían públicamente.

Los socialistas, en la voz de su edil de Servicios Sociales, María Dolores Chumillas, aseguraba que “este equipo de Gobierno desde la aprobación en Pleno municipal de la cesión de los bajos de San Fernando a la Asociación Alzheimer está trabajando de manera conjunta con arquitectos municipales y la presidenta de la organización en la adecuación de los planos a enviar al Imas”.

Recordaba que tienen que ser aprobados por la dirección general del Imas, organismo que hasta hace cuatro meses del envío del último proyecto “no ha contestado como válidas las diferentes propuestas para desarrollar este proyecto. Y a la fecha de hoy, seguimos sin respuesta”.

Además, informaba que “en una reciente reunión con la ONG, ya se le transmitió que asumíamos el importe de la ejecución del proyecto que tiene un coste de 11.152,57 euros. Desde el Ayuntamiento sí estamos realizando nuestro trabajo, pero no nos sorprende que una vez más las administraciones regionales no cumplan con los plazos establecidos”. Y criticaba que el Gobierno regional “solo haya sacado cinco plazas concertadas nuevas para centros de día del Área III de Salud, que engloba a 200.000 habitantes, la verdadera cifra que debería central la reivindicación de los colectivos en el Día Internacional del Alzhéimer”, concluía Chumillas.