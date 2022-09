El número confirmado de niñas que hasta el momento han necesitado atención sanitaria por pinchazos en la Feria Chica se eleva a cuatro, afirmaba este miércoles la edil del PP, Belén Pérez, quien reclamaba la “personación” del Ayuntamiento de Lorca como “acusación particular”. Pérez se mostraba indignada porque el alcalde, Diego José Mateos, y el delegado del Gobierno, José Vélez, calificaran las agresiones de “gamberrada” y “gracieta”. Y señalaba que “una gamberrada es romper una farola, no cuatro agresiones machistas”.

El edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, contestaba que “nuestra prioridad es la seguridad de las mujeres y vamos a movilizar todos los recursos posibles para prevenir cualquier abuso machista y evitar que impongan el miedo en la Feria”. Insistía en que se desarrolló el protocolo correctamente y señalaba que “es incomprensible que el PP politice este asunto sabiendo que su sensacionalismo lo que hace es boicotear los dispositivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dando pistas a los desaprensivos”.

Se mostraba preocupado por la “guerra política” con un “tema tan sensible para las mujeres donde al final quienes ganan son los machistas”. Por último, recalcaba que “no entiendo como una persona que ha sido concejal de seguridad ciudadana puede entrar en este juego de politizar un asunto tan sensible sabiendo el método con el que trabaja la Policía y la discreción con la que se han de abordar estos dispositivos”. Y reclamaba que no se genere una “campaña de miedo”.