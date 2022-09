Las denuncias públicas realizadas este lunes, sobre las agresiones con objetos punzantes sufridas por tres jóvenes en la madrugada de este domingo durante la celebración de un evento multitudinario en la Feria Chica de Lorca, llevaba a la Federación de Organizaciones de Mujeres a emitir un comunicado. Antes, destacaban que las agresiones “habían dado un resultado toxicológico negativo”.

En el texto hacían un llamamiento a la sociedad en general y a los representantes de la ciudadanía en particular, para “difundir solo información veraz, sin sesgos, y contrastada con fuentes oficiales”, para “evitar así un clima de alarmismo, que consideramos que no es el mejor instrumento para abordar los problemas de seguridad que existen en este y en cualquier municipio”.

Y alertaban de que como tampoco lo es la “instrumentalización partidista de las violencias” que afectan a las mujeres. Mostraban su preocupación porque una “gestión comunicativa negligente” de estos sucesos provoquen “miedo y sugestión masiva y coarte la libertad de las mujeres” para disfrutar como deseen de los días de feria.

A la vez que argumentaban que creen que las amenazas de violencia que sufrimos las mujeres, y que no entienden de edad, niveles educativos, sociales o de renta, deben afrontarse desde una perspectiva global y unidad de acción. “Esta última y demencial moda, no deja de ser sino otra expresión más de esas violencias machistas que a veces se minimizan cuando no directamente se niegan y que, sin embargo, ahora nos escandalizan”.

Reiteraban “la importancia de seguir luchando los 365 días del año para erradicar de nuestra sociedad comportamientos misóginos que atentan contra la integridad física y psicológica de las mujeres, e incluso contra su propia vida”.

En el comunicado informaban que existe un Protocolo de actuación ante agresión por objeto punzante, con o sin sospecha de sumisión química, que se activa simplemente con un aviso al 112 y acudiendo al hospital. Durante la celebración de la Feria y Fiestas, como se ha hecho en la Feria Chica, y al margen de otras medidas extraordinarias de seguridad desplegadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Policía Local de Lorca, la juventud tendrá a su disposición ‘Puntos Violeta’ los días 17, 18, 23 y 24 de 17 a 19 horas en la calle Alporchones. Y los días 16, 17, 23 y 24, de 22 a 1 de la madrugada en la entrada principal del Recinto Ferial del Huerto de la Rueda. “Estarán atendidos por más de treinta profesionales formados para informar y acompañar a los recursos institucionales existentes a víctimas de agresiones sexuales”, indicaban.

Reclamaban la “implicación” de toda la sociedad civil, empezando por el núcleo fundamental que constituyen las familias, para “erradicar” el machismo desde la base. “Necesitamos educar a nuestras hijas e hijos en pie de igualdad, así como reprobar a aquellos que insultan, cosifican o menosprecian a las mujeres”. Insistían en que “debemos dejar de ser cómplices de actitudes que, aunque aparentemente inofensivas e incluso jocosas, llevan implícita la degradación de las mujeres, porque constituyen un elemento más para la reafirmación de los esquemas de la hegemonía patriarcal, que va calando en nuestra sociedad y en el modo en que nos relacionamos”.

Por último, se dirigían especialmente a los jóvenes para que fomenten relaciones sanas y sirvan también como dique de contención ante comportamientos tóxicos y violentos. “Ni en vuestras pandillas ni en nuestra sociedad, caben aquellos que disfrutan haciendo daño, y que probablemente sean los maltratadores del mañana. Vuestro papel en la construcción de la sociedad más justa, decente e igualitaria a la que aspiramos y que estáis llamados y llamadas a liderar, es también esencial. Por eso, es importante detectar tempranamente y aislar a quienes ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestra convivencia”, concluía el comunicado de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, Lorca Feminista y Mujolor (Asociación de Mujeres Jóvenes de Lorca).