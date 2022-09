“No puedo contarles con certeza mi primer recuerdo de esta Feria Chica. No obstante, me vienen dos, la bajada por toda la Alameda de la Virgen de las Huertas con mi padre y hermanos, desde el Bar Los Cristales, parada en el Rulo y casas particulares y, otro, la visión de mis ojos dormidos de la Virgen de las Huertas, con mi rebeca puesta, mi abuela y mi madre discutiendo si era muy pequeña aun para traerme a misa con esa tos y con todo el templo lleno”, pregonaba anoche la abogada Ana María Blaya Priante a las puertas del Santuario Patronal de Santa María la Real de las Huertas.

Lo hacía ante más público del habitual y precedida del pregonero de la vez anterior, el historiador, investigador y archivero municipal, Manuel Muñoz Clares. Este, con su gracejo habitual, recordaba que la letrada “nació mientras su padre estaba en el fútbol y el comadrón que debía atender a su madre se encontraba en el convento de las Huertas oyendo misa. Pero sepan, que hasta donde sé, todo salió bastante bien”.

Arrancaba Blaya con una estrofa de un cántico dedicado a la Patrona: “A la Virgen de las Huertas, fui un día yo a rezar. Como no rezaba bien, a la Virgen vi llorar”. Reconocía “el honor tan grande que es para mí, compartir como siempre hago todos los años, con los vecinos de este barrio, origen de la conquista de nuestra ciudad, que Lorca muestra la belleza de su núcleo, de su corazón huertano. Espero no decepcionarles y no hacer a la Virgen de las Huertas llorar por no pregonar bien”.

Se remontaba a 800 años atrás, “nacimiento de Alfonso X el Sabio”, quien trajo a Santa María la Real de las Huertas. “Devoto de la Virgen María a quien se encomendaba y realizó sus famosas cantigas, fue también quien nos otorgó el privilegio regular para tener una feria franca”. Del Rey aseguraba que fue un ejemplo para los que se dedican a llevar el mandato de gobierno. “No solo artista, no solo conquistador, no solo noble, sino eficaz y cercano a las necesidades de su pueblo”.

Y fue otro rey, Carlos II, “el Hechizado, ejemplo de otras no virtudes, quien nos otorgó a la ciudad en 1685, mantener el privilegio para celebrar feria franca desde el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de las Huertas por más de quince días”. La bonanza económica a primeros del siglo XVIII lleva al Concejo lorquino a realizar un recinto ferial junto al atrio de la iglesia conventual de la Virgen de las Huertas “donde nos encontramos. En estos lugares, hasta mitad del siglo XIX, lorquinos y lorquinas se divertían. Compraban y vendían los frutos de la tierra o elaborados por sus manos e intercambiaban su alegría y prosperidad con gentes venidas de otros lugares”.

Hablaba del Puente de la Torta y señalaba que una vez se cruzaba, “uno pasaba a ser un vecino más tuviera familia o no en el lugar. No he de decir que hay que integrarlo en las reformas y obras actuales, que, si los vecinos las padecen, sean para mantener viva la ‘Jota Lorquina’ y su arteria donde la Virgen florece esperanza a su paso”.

Y se refería al entorno del Santuario Patronal como “esencia lorquina en un frasco precioso que guarda el encanto de las viviendas unifamiliares, de la vida en la calle por su alameda, bancos para sentarse y departir con ellos”. Lo achacaba a la “Orden Franciscana, donde naturaleza y personas somos una creación de Dios con la Madre de las Huertas que nos une e iguala a todos”.

La primera ermita data de 1463, “fue convento de los frailes franciscanos menores. Fray Alonso de Vargas, recogió todas las maravillas y milagros que sucedieron encomendados a María de las Huertas en 1625. Tras una riada en 1653, se reconstruye el edificio como lo conocemos y diseña fray Pedro Morote sus preciosas pinturas”.

A la Virgen de las Huertas, “experta en milagros”, recurría en estos momentos en que “siguen las amenazas de los conflictos armados, no buscando paz, sino dominación y poder. Situaciones difíciles a nivel colectivo que nos dificultan individualmente el día a día tanto a los que radican en los lugares de Guerra, como los que sufrimos con ellos y por la influencia del conflicto más allá del lugar donde se desarrolle”.

Las ferias, insistía, eran lugares de paz, fuera de conflictos y comercio seguro, prosperidad y diplomacia. Se refería a la pandemia. “Ya dejamos atrás las restricciones sanitarias”, pero este año, “arde España por todos los puntos posibles”. Antes de marcharse aseguraba sentirse también telonera de la Banda Municipal de Música de Lorca, “quien sabe arrancar los aplausos y las buenas vibraciones a quien los escucha”.

Se despedía recordando que “Lorca está viva, que su Patrona les espera para darle lo más preciado de forma gratuita, consuelo para la aflicción, esperanza para el futuro incierto y salud”. Ya noto en sus caras que he de callar, argumentaba, “porque tras todos los pregones que he visto, existe una norma no escrita, que sabemos mi amiga Conchi y yo. No puede durar más de media docena de bacalaos, entre dos personas y ya la veo enrollando el cartucho y limpiándose las manos”. Ponía el punto y final con dos vivas: “¡Viva la Virgen de las Huertas!, ¡Viva Lorca!”.