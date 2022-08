Los hay que ven en el verano, en las vacaciones, en el tiempo de ocio, una oportunidad para ayudar a los demás, con independencia de no dejar de lado el descanso, el deporte, los hobbys que le apasionan, como la bicicleta o los recorridos por nuevos destinos en su autocaravana. Pero, eso sí, ante todo, un verano ordenado, poniendo en práctica lo que podría considerarse como casi una filosofía de vida que viene a romper los esquemas preconcebidos tradicionales de la agenda que nos acompaña cada día.

Miguel Franco Murcia no es un profesor de secundaria a la usanza tradicional. Su implicación con sus alumnos y el equipo docente que le rodea siempre ha sido máxima, buscando dar respuesta a situaciones que habitualmente se repetían y que llegaban a estresar en ocasiones a los que cada día se sientan al otro lado del pupitre. “Llevo veinte años de profesor, algunos de tutor. Una de las cuestiones que más me empezaba a preocupar era la dificultad creciente que tenían para organizar sus tareas escolares”, afirmaba.

Los deberes que mandaban los profesores se hacían más complejos “porque muchas veces dábamos por supuestas habilidades y competencias en el manejo de la tecnología que el alumnado no tenía. Y, a ello, se sumó la pandemia que implicaba envíos a través de whatsapp, email, plataformas… Una situación que ha llegado para quedarse. Las familias estaban desbordadas y la agenda de siempre no daba respuesta”, explicaba.

En su afán por buscar una solución se puso a investigar sobre Getting Things Done, “un sistema de productividad y administración del tiempo que ayuda a completar tareas y gestionarlas, así como a cumplir compromisos de una forma eficiente y sin estrés, mediante un sistema integral de listas y calendarios”. Y fue así como descubrió el libro ‘Organízate con eficacia’ de David Allen, que se basa en el principio de que una persona necesita liberar su mente de las tareas pendientes guardándolas en un lugar específico.

Y a pesar de que buscó y rebuscó, no encontró material físico que diera respuesta a las necesidades planteadas. “Es cuando decido crear Mi Cuaderno de Organización Escolar, MiCoe, que es una alternativa real a la agenda escolar tradicional usada mayoritariamente por el alumnado de cualquier edad. Ayuda a los estudiantes a organizar sus tareas escolares y preparar adecuadamente sus trabajos y sus exámenes”, relataba.

MiCoe forma parte de un proyecto global que persigue facilitar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, desarrollar la competencia de efectividad personal, “evitar olvidos de tareas o informaciones, cumplir cómodamente los plazos, aprovechar el tiempo disponible para realizar los trabajos o preparar los exámenes y no dejarlo todo para el final”.

La aventura la inició allá por 2018 y el ‘trabajo de campo’ con grupos experimentales ha logrado irla adaptando con resultados visibles. “Es cierto que hay alumnos que aseguran que siguen sacando las mismas notas, pero su día a día es mucho más tranquilo. Ya no están sometidos a ese continuo estrés, porque saben qué hacer en cada momento y por dónde empezar. Aprovechan el tiempo disponible para realizar los trabajos o preparar los exámenes y evitan olvidos, cumpliendo adecuadamente los plazos”.

Este ‘método’ se aplica en varios colegios e institutos de Lorca, pero también MiCoe está presente en País Vasco, “traducido al euskera por un padre, Rubén García; Valencia; Cataluña; Madrid; Castilla La Mancha; Sevilla y dos alumnas del Liceo Francés de Murcia, también lo utilizan”, aseguraba.

El verano le permitía a este profesor “configurar” el nuevo MiCoe “en el que se ha implicado mucho el equipo docente del colegio Ana Caicedo Richard y el equipo directivo del IESO Pedanías Altas”. Pero también dedicaba parte de su tiempo a crear nuevos contenidos en la web de MiCoe. “La gente echaba en falta más detalles, que se han aportado”. El proyecto aún es muy joven, recalcaba, aunque se mostraba optimista porque “a día de hoy no sé de ninguna alternativa. No hay nada equiparable, aunque a MiCoe le queda todavía mucho recorrido. MiCoe no es perfecto ni mágico (hay que seguir el procedimiento) y puede que no sea una propuesta adecuada para el cien por cien del alumnado, aunque sí para la mayoría”.

Pero el verano daba mucho de sí para este profesor de instituto de La Paca. Conocida es su afición por los deportes. El pádel, la bicicleta, senderismo, trail de montaña… están entre sus más que aficiones a las que dedica en verano un tiempo extra. Sus vacaciones son familiares, como reconocía. “Una parte de ellas, las pasamos en Calabardina, en la casa familiar, donde he veraneado siempre”. Desde el balcón, en lo más alto de esta pedanía aguileña, la vista es espectacular. No solo se puede contemplar el litoral de Calabardina, sino que extendiendo la vista son visibles, al caer la tarde, pequeñas lucecitas asociadas a la ciudad de Águilas, pero también de San Juan de los Terreros y de otras poblaciones de Almería.

De día, la Isla del Fraile, aparece imponente en el perfil del litoral. Pero no todo el tiempo lo han dedicado a bañarse en Calabardina y a hacer deporte por su entorno más inmediato. “Hemos viajado en autocaravana por Portugal, con anécdota incluida”. Hace bien poco cambiaban de autocaravana. “Esta es un poco más grande y más vieja. Paramos a llenar el depósito del agua y casi por inercia la eché en el del gasoil, con el consiguiente contratiempo que se generó, pero que afortunadamente lo pudimos solventar”.

Han podido recorrer la zona norte de Portugal y las Rías Baixas. “Es una zona increíble. Nos gusta mucho viajar en autocaravana. Llevamos haciéndolo bastante tiempo”. Aunque reconocía que entre los recorridos que más les gustan está el Pirineo francés. “Nos encanta porque es un lugar con una muy buena temperatura, fresca, con poca gente y donde las autocaravanas son bien recibidas, que en estos momentos no lo son en todos los lugares”.

Y, por supuesto, el recorrido por el Pirineo francés siempre coincide con el Tour. “Estamos muy pendientes siempre de la presentación del Tour de Francia para conocer las distintas etapas y así saber el recorrido por los Pirineos. Solemos ajustar nuestro viaje para disfrutar de alguna de las etapas que se desarrollan por esa zona, porque nos gusta mucho la bicicleta”.

Las vacaciones ahora son familiares, porque les acompañan sus dos pequeños, y se circunscriben al territorio peninsular, con licencias como la de los Pirineos. Pero no hace tanto sus vacaciones eran, verdaderos ‘tour’. “Hemos dado la vuelta en bicicleta a la Península Ibérica, recorrimos Turquía, hemos estado en los Alpes… La verdad es que nuestro verano de ahora no es nada extraordinario. Mucha playa, familia, amigos… Aprovechamos para disfrutar de buena compañía y de nuestra terraza de Calabardina”, concluía.