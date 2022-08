La Unión, sin ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de siete de los nueve miembros

La polémica suscitada tras el incidente del alcalde de La Unión, Pedro López, con el jurado del Cante de Las Minas sigue provocando movimientos en la política municipal. Siete de los nueve miembros de la ejecutiva local del PSOE presentaron ayer su dimisión, dando lugar a la disolución del propio órgano del partido.

El primer edil ha criticado duramente las formas de los miembros de la ejecutiva, a quienes les reprocha que se negaran a reunirse con él para poder dar las explicaciones oportunas: "Los socialistas nos decimos las cosas en asamblea en la casa del pueblo a puerta cerrada. Si no estaban de acuerdo con algo creo que deberían haber convocado una asamblea antes de dimitir de esa forma y sin mediar palabra".

"No pueden decir ‘me voy’ y zanjar las cosas de esa manera. Así no funcionan las cosas en el Partido Socialista", ha sentenciado el regidor de La Unión.

Por otro lado, López ha deslizado que el motivo de alguna de las siete dimisiones podría ser la "buenísima sintonía de algunos miembros con el Partido Popular del municipio", formación a la que acusa de estar encendiendo un debate que "no existe".

López dará un paso al frente

Tras la dimisión de casi el 80% de los miembros, la ejecutiva local ha quedado disuelta. El balón pasará ahora al Partido Socialista de la Región de Murcia, que en unas semanas deberá convocar una asamblea para designar una nueva ejecutiva.

Al respecto, Pedro López ha trasladado a este periódico su intención de presentarse como candidato para ostentar el cargo de secretario general de la ejecutiva local de su municipio.

"Escándalo sin fin"

Desde el Partido Popular han calificado las dimisiones como "las consecuencias del escándalo, que parece no tener fin". Cabe recordar que estas renuncias se suman a las de tres de los cinco miembros del jurado del Festival Internacional del Cante de las Minas.

Los populares del municipio insisten en que "mientras los inocentes se van avergonzados, el culpable se mantiene de forma indigna en el cargo".

"No se puede pedir perdón, no decir por qué se pide y, a su vez, no asumir la responsabilidad de esos errores. Es una postura ilógica que no alcanzamos a comprender", añaden los populares, que han querido mostrar su "reconocimiento a la ejecutiva local del PSOE de La Unión y a los jurados que han dimitido, cuya honestidad es el contrapunto a la desvergüenza del alcalde".

Este mismo martes, el Pleno del Ayuntamiento de La Unión rechazó la reprobación del regidor socialista con nueve votos en contra del PSOE, tres a favor del PP (el resto de concejales no se presentó a la sesión) y las dos abstenciones de Ciudadanos.

Sobre el incidente ocurrido en la final del Cante de Las Minas, cuando el alcalde subió al palco del jurado a reprocharles el fallo, según el PP, y a exigir que cambiaran sus votos, López defiende una versión distinta. Reconoce que su error fue acudir al palco del jurado en actitud nerviosa y exaltado, pero explica que se debió al retraso que se estaba produciendo para comunicar a los ganadores de la Lámpara Minera y que estaba provocando que el público de la Catedral del Cante se inquietara y pidiera explicaciones.