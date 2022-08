Lo suyo con Bembibre, en León, es un idilio en toda regla. Allí recaló por primera vez hace casi treinta años mientras perseguía a una leonesa, Ana Taboada, que se hizo de rogar mientras ambos estudiaban la carrera de Derecho en Madrid. Hubo boda y ésta, no podía ser de otra forma, fue en la tierra de la novia a donde llegaron los invitados murcianos con sus camisas remangadas sin tener en cuenta que en El Bierzo cuando sopla el viento, el frío se deja sentir con intensidad. Y no es broma, el pasado año registraba uno de los veranos menos calurosos de los últimos años. Pero, este agosto ha sido ‘harina de otro costal’. “Este año me he encontrado un León que no conocía. Nunca habíamos pasado calor. Por primera vez he visto el río sin agua y una sequedad por todos los lados fuera de lo común. Al final, va a ser verdad lo del cambio climático”, se lamentaba el portavoz del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar.

Es tradición acudir a Bembibre los primeros días de vacaciones. “Siempre lo hacemos. Estamos los primeros quince días. Pasamos el tiempo con la familia. Con mi suegro, mis cuñados, los sobrinos… Son días muy familiares en los que disfrutamos recorriendo pequeños pueblecitos y disfrutando de la gastronomía. No hay mejor placer que escanciar sidra bajo un cerezo o de tomarte el típico vermut en un nuevo lugar”, señalaba. Pero con lo que tiene casi fijación es con el agua. “Voy buscando pozas por el río. Charco que veo, charco en el que me baño. Creía que me había bañado en todas, pero mi hija Claudia llegó un día de este verano diciendo que había estado con unos amigos bañándose en una poza muy bonita cerca de la casa de mi suegro. De inmediato, me puse en alerta porque no la conocía y rápido y veloz me fui a verla y, por supuesto, nos dimos un buen baño”, contaba divertido. Esa poza es precisamente la que ilustra este reportaje. En ella, aparece bañándose junto a su hija pequeña, María Jesús. Este año el veraneo en León tenía cierto aire emotivo, porque la segunda de sus hijos, Claudia, les dejará muy pronto para marcharse a estudiar precisamente a las tierras de Castilla. “Va a estudiar veterinaria y lo hará en León. Para nosotros está siendo especialmente duro, porque no estamos acostumbrados a su ausencia, pero su abuelo está encantado de tener a su nieta lorquina en León”, relataba. Y estos días aprovechaban para conocer la universidad y la residencia donde pasará los próximos meses. “Es una de las mejores facultades de veterinaria. Y si ella la ha elegido, pues nosotros encantados”, recalcaba. En Bembibre la desconexión es total. “Me levanto muy temprano y suelo salir a hacer deporte. Me gusta correr. Me sirve para desconectar y relajarme. Y después, un buen desayuno y a hacer turismo”. Su cercanía con la capital, a menos de cien kilómetros, les brindaba la oportunidad de visitarla y también su catedral que cuenta en su interior con una joya poco conocida, una capilla, la del Santísimo, con una magnífica colección de vidrieras. “Hemos recorrido la catedral de León y el castillo templario de Ponferrada”. El recopilatorio de lugares donde se ha refrescado es mucho más largo. “Hemos estado en pueblos de alrededor con baños en el río Igüeña, Molinaseca, Cacabelos y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano”. De este último, señalaba que “dicen que es el nombre más largo de España. Está a los pies del Catoute, el pico más alto del Bierzo”. Y en año de Camino no podía faltar un guiño. “Hemos estado en Cebreiro, en la frontera del Bierzo con Lugo, pueblo de peregrinos. Las visitas por el Bierzo Alto y Bajo no han cesado cada día”, relataba. También tenía tiempo para hacer otra de sus grandes pasiones, cocinar. “Aquí lo que más les gusta que les haga es el arroz. Lo he hecho con costillejas, con magra… Y acompañado con una sidra escanciada es un lujo”. De Bembibre trae cada año orujo que le regala su suegro. “Es blanco, puro, y con él –con una fórmula que me enseñó Mari Cruz de Coy- preparo orujos de miel, hierbas, naranja, aunque antes tiene que macerar unos tres meses”. Los suele regalar, o por lo menos anuncia cada año que hará reparto de botellas. Y de las pozas de agua fresca de Bembibre al Mar Mediterráneo de Calarreona. “No soy muy de playa. A ver, me gusta darme un baño, pasear por la orilla, pero no soy de tumbarme al sol y tirarme ahí medio día”. En Calarreona sigue haciendo arroces para la familia y los amigos. En invierno, sus padres, Jerónimo y María Jesús, son habituales de estos alardes culinarios. “Se lo hago de costillejas, pulpo, marisco…”. Entre guiso y guiso de arroz, cocinado con La Fallera o Embajador, no diremos por qué, un baño en la piscina de la urbanización donde pasa sus vacaciones teniendo como vecina a la edil de Cultura y Patrimonio, María Ángeles Mazuecos. Y, de cuando en cuando, el que se hace una escapada por el lugar para visitar a unos amigos es el también edil de Hacienda, Isidro Abellán Chicano. El bricolaje de menor calado, “poner un cuadro, pintar, el arreglo de algo roto… y hasta limpiar los cristales”, está entre sus tareas habituales veraniegas en esta casa en la que siempre hay algún ‘añadido’. “Ahora está pasando unos días una amiga de mi hija María Jesús, pero antes lo ha estado mi nuera y alguna conocida de Claudia. Casi nunca estamos solos. Siempre tenemos alguna visita. Estos días vendrán unos amigos que estamos esperando”, afirmaba. Sus viajes, a buen seguro, se multiplicarán en los próximos meses, años, a León. “Eso seguro. Iremos de vez en cuando a ver a Claudia”. Mientras, aprovechan los últimos días de vacaciones antes de que comience el colegio, la universidad y la actividad municipal vuelva a su ritmo normal, aunque él mantiene sus idas y venidas a Lorca por motivos de trabajo. Terminaba recomendando visitar el Bierzo, pero sin olvidar el litoral de la Región y en concreto Calarreona. “Me parece un lugar con un encanto especial. La conozco de toda la vida y le tengo mucho cariño, como también a Bembibre. Nuestro verano no sería verano sin el frío, entre comillas, de el Bierzo y el calor, sol y sal del mar de Calarreona”, concluía.