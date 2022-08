Luto en Lorca. Juan Carlos Peñarrubia Agius fallecía en la tarde de este jueves en la Ciudad del Sol.

Fue decano del Colegio Oficial de Abogados de Lorca durante diez años, concejal de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Lorca y presidente de la Hermandad de Labradores, Paso Azul, de la que era Presidente de Honor. También presidió la Fundación Paso Azul en sus inicios.

Además, Juan Carlos Peñarrubia era hermano del político lorquino José Joaquín Peñarrubia Agius, ex delegado del Gobierno en Murcia, ex diputado nacional y ex senador del PP por la Región de Murcia.

(Noticia en elaboración. Seguirá ampliación)