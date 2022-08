El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, atiende a la Opinión y responde a las acusaciones del PP sobre el incremento de los índices de criminalidad en el municipio.

¿Lorca es una ciudad insegura?

No. Rotundamente no. Los datos objetivos del Ministerio de Interior así lo acreditan. Somos la quinta ciudad, de más de 50.000 habitantes, más segura de España.

Pero, los lorquinos tienen cierta sensación de inseguridad...

La seguridad son los datos objetivos, que son los que se reflejan con denuncias en Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y juzgados; y subjetivos, muy relacionados con el miedo de las personas. Hay gente que cuando está en un barrio donde hay mucha migración entiende que ese barrio es inseguro. En las estadísticas no aparece como un barrio menos seguro, pero el ciudadano se siente subjetivamente más inseguro.

Insisto, últimamente se afirma que es menos segura.

Cada día vemos en los medios de comunicación ciudades más grandes, pero también más pequeñas con auténticas batallas campales en que la gente se enfrenta a la policía. Macrobotellones de 400, 500 y 600 personas. En Lorca, esas imágenes no las hemos visto hasta ahora. El PP está intentando generar una sensación de inseguridad en los ciudadanos para lucrarse políticamente.

«Los coches de la Policía Local iban todas las semanas al taller y tenían 450.000 kilómetros»

Aportan cada dos por tres nuevas estadísticas de robo.

El PP saldrá cada semana con algo nuevo de inseguridad. Recientemente hablaban del robo de cable en el Castillo, pero no han contado que en 2017 el Servicio Eléctrico Municipal puso más de una veintena de denuncias por robo. Y que una única denuncia fue por el robo de ocho kilómetros y medio de cable. Entonces, nosotros no hicimos ninguna campaña de desprestigio, porque era dañar la imagen de la ciudad, de los lorquinos.

Los responsables del PP no comparten sus opiniones...

No está sentando demasiado bien las manifestaciones de la señora Pérez (Concejal del PP, Belén Pérez). Ella ha tenido una responsabilidad durante doce años, conoce a los policías locales. Quizás no tan bien como yo, porque ella se dedicaba a otras cuestiones como pasear en el coche oficial con el jefe de la Policía Local, y eso yo no lo hago. Si salgo con los agentes es para ver el trabajo que hacen y aprender de ellos. Parece mentira que, conociendo lo extraordinarios profesionales que hay en la Policía Local y en el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, critique su trabajo.

¿Cuál es el sentir de la plantilla de la Policía Local?

Decepción absoluta. Y más, viniendo de la persona que viene que les ha dirigido durante doce años. Sienten una tremenda decepción, porque pueden entender que nosotros podamos rivalizar políticamente, pero no que menoscaben el trabajo que realizan.

En las pedanías, ¿no hay policía?

Los cuarteles que se hicieron en las pedanías los desmanteló el PP. La policía, claro que va a las pedanías. Que nos falta agentes en la Policía Local, es cierto. Por un déficit que venimos arrastrando doce años. Cuando este equipo de Gobierno llegó, se encontró en la Policía Local equipos totalmente obsoletos, coches, furgones, motocicletas... Les recordaré que gobernando el PP en Madrid recortó 339 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región de Murcia. Del 2018 a 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez ha incorporado a 239 agentes más en la Región y en el último año 2021, otros 148.

« Cuando el PP gobernaba nosotros no emprendimos ninguna campaña de inseguridad»

¿Se han multiplicado las detenciones?

El trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y, especialmente del que conozco más cerca, el de la Policía Local, es constante, eficaz y muy profesional. Si se producen hechos delictivos tienen una respuesta rápida.

¿Hay más peleas y reyertas?

Es la táctica que ha cogido el Partido Popular de difundir vídeos. ¿Alguien me puede decir alguna ciudad donde no haya alguna reyerta? Es el modelo de ciudad que ellos venden a través de las redes. Es la imagen que quieren trasladar de la ciudad de Lorca para que nadie venga. Y, ocurre, en la puerta de locales de apuestas para los que el Gobierno regional ha dado licencias a go-go y ha hecho una Ley muy favorable para ellos, porque recordemos que, durante la pandemia, cuando no se podía entrar a un establecimiento de hostelería, sí se podía a un local de apuestas.

¿Perjudica realmente a la imagen de Lorca o ustedes también lo están utilizando políticamente?

La patronal de la hostelería en Lorca lo dejaba claro durante su asamblea anual recientemente. Mostraron su repulsa, sus quejas... a la campaña que estaba haciendo el PP y se lo dijeron claramente. Como expresaron los dirigentes de Hostelor, eso no es la realidad de Lorca. Cómo va a venir gente de los municipios limítrofes a Lorca con lo que están proyectando.

¿Cuántos agentes tiene la Policía Local?, y ¿cuál sería la plantilla deseable?

Tenemos 124 policías locales. La plantilla ideal sería en torno a 143 o 145.

¿En qué situación se encontraron a la Policía Local?

Los vehículos que tenían los agentes iban cada semana al taller. Eran coches con 450.000 kilómetros. No estaban aptos para el servicio. Nos criticaron por la renovación que se produjo. En concreto por vehículos que serán fundamentales para los episodios climatológicos que cada vez con más asiduidad se repiten.

¿Hay más presencia policial este verano en las calles?

Sí. Se ha reforzado. Hay más presencia policial en las calles, en el centro, en los parques, en las pedanías... pese a lo que denuncia el PP, que cuanto peor, mejor.

El cuartel de la Policía Local de San Cristóbal, ¿para cuándo?

Está adjudicada la segunda fase. Tiene un plazo de ejecución de dos meses. Creo que para diciembre o enero estará terminado.