La fachada del Ayuntamiento de Lorca, Palacete de Huerto Ruano, Palacio de Guevara, antiguo claustro de la Merced, Castillo, iglesia de San Francisco, Capilla del Rosario, iglesia del Carmen, antigua colegial de San Patricio, la vieja iglesia de Santa María… serán algunos de los monumentos y edificios públicos que apagarán su iluminación ornamental para cumplir con la normativa de ahorro energético decretada por el Gobierno de la Nación en cumplimiento con los preceptos exigidos por Europa.

No se encenderán al caer la tarde, como venía sucediendo. “Es absurdo hacerlo. Oscurece en torno a las nueve y media de la noche. A esa hora se producía su encendido en este tiempo. Y la obligatoriedad de apagarlos nos llevaba a que permanecieran media hora encendidos, por lo que directamente no se encenderán”, afirmaba en declaraciones a LA OPINIÓN el concejal de Servicios Municipales y Medio Ambiente, José Luis Ruiz Guillén.

La iluminación de los edificios públicos y monumentos cuenta con tecnología punta que se regula a través de relojes astronómicos. “La mayor parte del alumbrado público está regulado con estos relojes que “calculan automáticamente la hora de salida y de ocaso del sol, en función de la posición geográfica en la que está ubicado. Esto nos permite, entre otras cosas, ajustar las horas de encendido y apagado de la luminaria, lo que supone un importante ahorro de energía. Pero, además, logramos garantizar uniformidad lumínica todo el año”, explicaba el edil.

Los relojes astronómicos están conectados a los cuadros de luz, lo que aporta “un ahorro aproximado de media hora de consumo total diario en el alumbrado público”. Los monumentos permanecerán iluminados este lunes y martes. Cuando se apaguen, al amanecer de este miércoles, no volverán a encenderse hasta entrado el otoño. “Ahora no se van a encender para media hora, pero sí lo harán cuando comience a oscurecer antes. Entonces, permanecerán encendidos entre las 7 y 10 de la noche”, argumentaba Ruiz Guillén.

Lo que no se rebajará es la intensidad del alumbrado público. “Prácticamente todas las farolas cuentan con tecnología Led, por lo que es consumo es mínimo”. Y recordaba que “se trata de una medida excepcional que deberá estar en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023. Estamos bajo una amenaza real y hay una serie de directrices europeas que hay que cumplir. Los primeros que tenemos que dar ejemplo somos los organismos públicos. No podemos pedirles a los ciudadanos, a los empresarios unas medidas excepcionales si nosotros no damos ejemplo”.

Desde hace años, recordaba, el Consistorio ha ido rebajando la factura energética. A pesar de ello, el gasto en gas y gasoil para calefacción se disparaba por los precios del último año. El aumento era cifrado por el concejal de Hacienda, Isidro Abellán Chicano, en un 240 por ciento. "El año pasado gastamos en gas 240.000 euros. En lo que llevamos de año la cifra supera los 300.000. Fundamentalmente, el gasto es para calentar el agua de las piscinas del Complejo Deportivo Felipe VI y de San Antonio".

Esta situación, admitía, tiene los días contados. "Hemos apostado por las energías renovables. El concurso está adjudicado a una empresa lorquina y esperemos que lo antes posible podamos calentar el agua de las piscinas con energías renovables. La inversión es de 150.000 euros, que proceden del remanente de Tesorería". A comienzos de año, tenían que enfrentarse a un serio problema. "El contrato del gas había que renovarlo y quedó desierto. Ninguna empresa se presentó, ya que continuábamos con el presupuesto prorrogado, por lo que hubo que ampliar la partida", especificaba el edil de Hacienda.

En los edificios municipales el termostato estará en 27 grados en verano y 19 en invierno, insistía el edil de Medio Ambiente que anunciaba que las puertas permanecerán cerradas y las normas estarán perfectamente detalladas en carteles.