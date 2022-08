Un gran tubo ha sido hallado semihundido en aguas de San Javier por la embarcación del Plan Copla, 'Buena Esperanza'. Concretamente, en la costa de La Manga.

Se trata de un emisario submarino: un conducto, hecho de cemento y recubierto con aislante, mediante el cual se bombea agua residual para conducirla a cierta distancia de la orilla. La gran pieza, que tiene unos cincuenta centímetros de diámetro, en tiempos servía para recoger los desagües de las viviendas de la zona.

El objeto fue señalizado hace unas horas, para que la gente lo vea y no cause peligro, en las coordenadas 37º40'.734N 000º43'382O. Por el momento, no se puede retirar. Ha perdido el lastre con el que estaba sujeto a la superficie marina y es necesaria la implicación de unos buzos.

De acuerdo con fuentes del Ayuntamiento, al tubo le ha entrado aire y, por eso, parte de él se encuentra flotando. El objetivo es lastrarlo para que se vuelva a apoyar en el lecho marino.