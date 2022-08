El inmueble del antiguo Centro Comarcal de Salud, en la vieja ciudad, sigue cerrado a cal y canto. “Hace un año, el Gobierno Regional nos obligaba al desalojo inmediato de la infraestructura para iniciar de forma inminente obras para adecuarlo a su nuevo uso”, afirmaba este jueves el concejal de Patrimonio, Isidro Abellán Chicano.

A las puertas del edificio ofrecía una comparecencia ante los medios de comunicación, como ya hiciera el pasado año. “De nuevo, como ya hicimos el verano pasado, volvemos a reclamar que el Gobierno regional inicie los trabajos de adecuación necesarios para la implantación de la Escuela Oficial de Idiomas”, recalcaba.

Y recordaba que en junio de 2020 el Ayuntamiento de Lorca solicitaba a la Comunidad Autónoma la “cesión de uso del inmueble que albergaba el antiguo Centro Comarcal de Salud con el objetivo de ponerlo en valor y siendo una de las propuestas la conversión en sede de la Escuela Oficial de Idiomas, un uso que no nos fue concedido, pero, en cambio, el Gobierno regional anunció en febrero de 2021 que el inmueble sería sede la Escuela Oficial de Idiomas y que asumiría el coste de la adecuación”.

Constataba que han revisado los Presupuestos regionales y “no existe partida específica para llevar a cabo la inversión necesaria para su adecuación, por lo que esperamos que la Comunidad Autónoma lo haya tenido en cuenta dentro del apartado general para la rehabilitación del inmueble”. Y añadía que tampoco tienen conocimiento alguno del “inicio del proceso de licitación de las obras de adecuación, por lo que las obras se van a retrasar más aún, algo que desde este Ayuntamiento no entendemos pues el Gobierno regional notificó como urgente el desalojo de los servicios allí instalados algo que, finalmente, no ha resultado ser así”.

Por último, ponía de manifiesto la importancia de seguir implantando servicios e impulsando iniciativas en el casco histórico, “como está haciendo este equipo de Gobierno, para revitalizarlo y, además, prestar los mejores servicios a nuestros vecinos”.