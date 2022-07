“Es una pena que se acabe”, concordaban la veintena de mayores lorquinos que ha participado durante el mes de julio en la primera edición de la ‘Escuela de Verano Senior’ del municipio. Los años de pandemia no han afectado a todos por igual. La población de tercera edad ha sido uno de los grupos más perjudicados, no solo en salud física, sino también mental. La soledad y la incertidumbre han hecho mayor acto de presencia en la vida de nuestros mayores mientras la sociedad trataba de poner solución a un problema que parecía no tener intención de acabar. Por suerte, poco a poco, y con la precaución de no caer en los mismos errores, parece que hemos encontrado un camino de salida.

Es precisamente el alivio que acompaña a la mejoría de la situación epidemiológica el que ha permitido llevar a cabo la primera edición de la ‘Escuela de Verano Senior’, un proyecto que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Política del Mayor ha brindado a alrededor de una veintena de personas mayores de 65 años la oportunidad de reunirse durante el segundo mes del verano para realizar todo tipo de actividades culturales y de ocio, como talleres de manualidades, de memoria, o de geronto-gimnasia, así como les ha permitido realizar excursiones al cine, a tertulias, al Museo Arqueológico, a la Fortaleza del Sol o al propio Ayuntamiento, donde recibían un diploma de asistencia que les entregaban el alcalde, Diego José Mateos; Francisco Morales, vicealcalde; y María Dolores Chumillas, concejala de Política del Mayor. “Con esta iniciativa, hemos querido ofrecer a los mayores que no tienen la oportunidad de desplazarse a zonas de veraneo, espacios de encuentro donde desarrollar actividades que les ayuden a sentirse mejor física y psíquicamente”, declaraba Mateos, que minutos antes charlaba con los participantes, quienes se veían muy felices e ilusionados por esta iniciativa que ha servido como herramienta de socialización, así como para mantener activo el cuerpo de estos mayores, que entusiasmados conversaban con una de sus monitoras, María José Miñarro, sobre las actividades que les aguardaban para el resto de la semana hasta finalizar el programa este viernes. Dados los buenos resultados de esta primera edición, Mateos adelantaba la realización de otras de cara al futuro, ya que, como comentaba: “Ha sido un rotundo éxito de participación”. Con sonrisas plasmadas en sus caras, la generación senior de lorquinos estaba visiblemente de acuerdo con las palabras del alcalde.