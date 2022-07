La financiación del Tramo III de la Ronda Central de Evacuación “está garantizada”, afirmaba este lunes el alcalde, Diego José Mateos. Lo hacía poco después de que el Pleno aprobase una moción para la solicitud de concertación de un préstamo para financiar, “si se hiciera necesario”, la aportación municipal de la obra, ya que debe estar finalizada el próximo año.

El acuerdo no estaba exento de polémica. El concejal de Hacienda, Isidro Abellán, aclaraba que “nuestra intención es financiar la aportación municipal del Tramo III de la Ronda Central con la cantidad económica resultante de la venta del Aparcamiento Pasarela y, dentro de las labores de previsión, características de este Gobierno, si finalmente no se pudiera obtener la financiación, el Consistorio tendrá ya un ‘Plan B’ para que las obras sigan su curso sin ningún tipo de problema”.

El alcalde apostillaba que “la solicitud de este préstamo responde, una vez más, a la responsabilidad más que demostrada por este equipo de Gobierno para seguir materializando obras indispensables para nuestro municipio, como en este caso la Ronda de Circunvalación y que, debido a los plazos logísticos para gestionar tales créditos trabajamos con previsión”.

Sin embargo, el principal partido de la oposición, el PP, no compartía esta decisión. Su portavoz, la edil Rosa María Medina, afirmaba que el texto de la moción dejaba en “evidencia” lo que denunciaban una y otra vez, “la falta de rigor, seriedad, disciplina y rectitud en el empleo del dinero” del equipo de Gobierno.

Insistía en que no entendía por qué “se tiene que acudir a préstamos bancarios” cuando se acaba de aprobar el Presupuesto Municipal y una modificación presupuestaria. “Se firmó ese acuerdo en mayo. Desde esa fecha se tiene conocimiento de ese convenio, por lo que no entendemos que no se contemplase”. Recalcaba que “van tres préstamos bancarios en tres años”. Y finalizaba lanzando una pregunta al concejal de Hacienda: “A esto le llama optimizar recursos”.

Durante su intervención hizo mención al importante esfuerzo económico que había hecho el “presidente Fernando López Miras” con una fuerte inversión para recuperar el municipio tras los terremotos de mayo de 2011, lo que fue calificado por la edil popular como “revolución”.

El alcalde intervenía para aclarar que “no fue el presidente Fernando López Miras el que solicitó ese préstamo, sino Ramón Luis Valcárcel, que parece no importarles en estos momentos demasiado”.

El edil de Vox, José Martínez, arrancaba su intervención con lamentos: “Esto no puede ser, esto no puede ser… Voy a ser breve. Acaban de movilizar más de 18 millones para inversiones en los Presupuestos Municipales y una modificación presupuestaria y nos dicen ahora que la Ronda Central depende de que apoyemos la solicitud de un préstamo para financiar la parte municipal de las obras”.

El portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, señalaba que las obras de la Ronda Central están muy avanzadas y que lo que había que hacer era apoyarlas para terminarlas cuanto antes. Y se mostraba sorprendido porque algunos “tratan de perjudicar a su pueblo”. Tras las rondas de intervenciones se llevaba a cabo la votación que salía adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE y Cs) e Izquierda Unida-Verdes. Partido Popular y Vox votaban en contra.