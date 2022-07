La situación financiera del Ayuntamiento de Lorca vuelve a enfrentar al Partido Popular y Partido Socialista. Los primeros aseguran que la concertación de 10,7 millones en préstamos en menos de diez meses provoca un “agujero económico” superior a los 21 millones en el Consistorio. El presidente del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar, acusaba al alcalde, Diego José Mateos, de “dilapidar todo el ahorro municipal que heredó” y de hipotecar el futuro de los lorquinos con “tres préstamos que no se comenzarán a pagar hasta dentro de dos años”. Y alertaba de que la “gestión socialista incrementará otra vez la deuda del Ayuntamiento hasta los 40 millones”.

Argumentaba que hace 10 meses el PSOE concertó un préstamo de 1,2 millones, y posteriormente otros dos de 7,2 y 2,3, respectivamente. “Lo que no le han explicado a los lorquinos es que todas estas hipotecas contra las arcas municipales no se van a empezar a pagar hasta dentro de dos años, curiosamente, cuando el señor Mateos ya no estará en el gobierno local”.

La deuda, advertía, “se va a disparar hasta casi 40 millones de euros, es decir, 8 más que la que consiguió alcanzar el Partido Popular tras aplicar continuos planes de austeridad y control del dinero público”. Y añadía que “se gastan el ahorro y además se endeudan por otros 10 millones”.

Por último, hablaba de la aportación que el Ayuntamiento realizará a la construcción del tramo III de la Ronda Central de Evacuación señalando que los 2,3 millones de euros “no están incluidos en el Presupuesto Municipal ni en la modificación presupuestaria que aprobaron el Pleno”.

Los socialistas señalaban que “el verdadero agujero económico en el Ayuntamiento lo provocó el Partido Popular y lo hemos solventado hasta lograr la mejor situación financiera de los últimos 20 años”. Las manifestaciones las realizaba el concejal de Hacienda, Isidro Abellán Chicano, que aclaraba que “el objetivo para el pago final del tramo III es pagarlo con una parte de la venta del parking de la Pasarela”, a la vez que destacaba la previsión del equipo de Gobierno al “promover preventivamente la autorización para tener disponible una financiación alternativa como el ‘Plan B’ ante cualquier contratiempo que pudiera surgir y tras haber tenido que pagar hace nada la ‘púa’ heredada con Iberdrola”.

Abellán Chicano arremetía contra PP y Vox. “Vuelven a demostrar que no tienen ni idea de cuestiones administrativas y lanzan afirmaciones completamente falsas intentando poner en duda la buena situación financiera del Ayuntamiento”.

Insistía en que “lo que vamos a llevar al Pleno del próximo lunes es pedir la autorización para concertar un préstamo, lo que no quiere decir que se vaya a sacar. Es simple y llanamente tener un ‘Plan B’ para realizar el pago final del tramo III, que con toda seguridad se va a poder hacer con el dinero que consigamos mediante la venta del parking de la pasarela tal y como informamos hace meses”.

Y tachaba de “bajo nivel” a los equipos de PP y de Vox, de los que aseguraba “salen a hacer el ridículo diciendo afirmaciones falsas, y mostrando una falta de conocimientos económicos y administrativos tremendos. Día a día demuestran que no están capacitados para gobernar un Ayuntamiento de una entidad como la de Lorca, y lo que necesitamos son certezas, conocimiento de la administración y buen gobierno, como el que estamos demostrando”.